16:30 | 3.09.2021
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Тернопільщина 

Тернопільщина перша з кінця: у яких регіонах платять більше?

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За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн.

У липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський –  14 345 грн.

За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними. Так, у липні поточного року у Чернівецькій області спостерігають найбільше зниження середньої зарплати в Україні – мінус 6,4%. У столиці зазначають найбільше підвищення – плюс 2,5%.

Середня місячна зарплата по регіонах України у липні 2021 року:

  • Україна –  14 345 грн.
  • Київ – 20 956 грн;
  • Донецька область – 15 287 грн;
  • Київська область – 14 543 грн;
  • Запорізька область – 14 107 грн;
  • Миколаївська область – 14 072 грн;
  • Дніпропетровська область – 13 892 грн;
  • Полтавська область – 13 321 грн;
  • Львівська область – 12 924 грн;
  • Рівненська область – 12 866 грн;
  • Вінницька область – 12 782 грн;
  • Закарпатська область – 12 745 грн;
  • Івано-Франківська область – 12 625 грн;
  • Одеська область – 12 609 грн;
  • Луганська область – 12 556 грн;
  • Харківська область – 12 374 грн;
  • Сумська область – 12 348 грн;
  • Хмельницька область – 12 338 грн;
  • Черкаська область – 12 307 грн;
  • Житомирська область – 12 044 грн;
  • Тернопільська область – 11 743 грн;
  • Волинська область – 11 740 грн;
  • Кіровоградська область – 11 684 грн;
  • Херсонська область – 11 552 грн;
  • Чернігівська область – 11 547 грн;
  • Чернівецька область – 11 350 грн.

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