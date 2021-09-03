Тернопільщина перша з кінця: у яких регіонах платять більше?
За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн.
У липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський – 14 345 грн.
За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними. Так, у липні поточного року у Чернівецькій області спостерігають найбільше зниження середньої зарплати в Україні – мінус 6,4%. У столиці зазначають найбільше підвищення – плюс 2,5%.
Середня місячна зарплата по регіонах України у липні 2021 року:
- Україна – 14 345 грн.
- Київ – 20 956 грн;
- Донецька область – 15 287 грн;
- Київська область – 14 543 грн;
- Запорізька область – 14 107 грн;
- Миколаївська область – 14 072 грн;
- Дніпропетровська область – 13 892 грн;
- Полтавська область – 13 321 грн;
- Львівська область – 12 924 грн;
- Рівненська область – 12 866 грн;
- Вінницька область – 12 782 грн;
- Закарпатська область – 12 745 грн;
- Івано-Франківська область – 12 625 грн;
- Одеська область – 12 609 грн;
- Луганська область – 12 556 грн;
- Харківська область – 12 374 грн;
- Сумська область – 12 348 грн;
- Хмельницька область – 12 338 грн;
- Черкаська область – 12 307 грн;
- Житомирська область – 12 044 грн;
- Тернопільська область – 11 743 грн;
- Волинська область – 11 740 грн;
- Кіровоградська область – 11 684 грн;
- Херсонська область – 11 552 грн;
- Чернігівська область – 11 547 грн;
- Чернівецька область – 11 350 грн.