Тернопільщина перша з кінця: у яких регіонах платять більше?

За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн.

У липні поточного року середньомісячна заробітна плата у Києві склала 20 956 грн. Цей показник на 46,1% перевищує середньоукраїнський – 14 345 грн.

За даними Державної служби статистики України, у більшості областей спостерігається зниження середньої зарплати у порівнянні з попередніми даними. Так, у липні поточного року у Чернівецькій області спостерігають найбільше зниження середньої зарплати в Україні – мінус 6,4%. У столиці зазначають найбільше підвищення – плюс 2,5%.

Середня місячна зарплата по регіонах України у липні 2021 року:

Україна – 14 345 грн.

Київ – 20 956 грн;

Донецька область – 15 287 грн;

Київська область – 14 543 грн;

Запорізька область – 14 107 грн;

Миколаївська область – 14 072 грн;

Дніпропетровська область – 13 892 грн;

Полтавська область – 13 321 грн;

Львівська область – 12 924 грн;

Рівненська область – 12 866 грн;

Вінницька область – 12 782 грн;

Закарпатська область – 12 745 грн;

Івано-Франківська область – 12 625 грн;

Одеська область – 12 609 грн;

Луганська область – 12 556 грн;

Харківська область – 12 374 грн;

Сумська область – 12 348 грн;

Хмельницька область – 12 338 грн;

Черкаська область – 12 307 грн;

Житомирська область – 12 044 грн;

Тернопільська область – 11 743 грн;

Волинська область – 11 740 грн;

Кіровоградська область – 11 684 грн;

Херсонська область – 11 552 грн;

Чернігівська область – 11 547 грн;

Чернівецька область – 11 350 грн.