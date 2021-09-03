На Тернопільщині зростає кількість ковідних хворих

Так, за 2 вересня зафіксовано 16 викликів до хворих з підозрою на ковід , госпіталізовано 10 ковідних пацієнтів. За останню добу найбільше, як завжди, було викликів до пацієнтів із хронічними, особливо серцево-судинними недугами, на алкогольні інтоксикації та нещасні випадки.

2 вересня о 20.27 бригада швидкої виїжджала на вул. Стадникової, до 6-річної дівчинки. За словами рідних, дитина їла яблуко, ковтнула великий шматочок – і відчула біль за грудиною… Із діагнозом стороннє тіло стравоходу маленьку пацієнтку, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в обласну дитячу лікарню.

2 вересня о 2.32 бригада швидкої виїжджала на вул. Шевченка, до 26-річного пацієнта. Чоловік скаржився на різкий біль в очах та сльозотечу. За словами потерпілого, невідомий бризнув йому в очі хімічну речовину із газового балончика. Із хімічним опіком очей потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено в очний травмопункт.

2 вересня о 15.53 бригада швидкої виїжджала на вул. Шептицького, до пацієнта близько 40 років, який на час приїзду бригади швидкої лежав непритомний на сходах. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, множинними саднами та набряком м’яких тканин потилиці потерпілого, після оперативно наданої медичної допомоги, шпиталізовано в лікарню першої допомоги.

2 вересня о 22.39 бригада швидкої виїжджала на вул. Зелену, до 50-річного пацієнта. За словами потерпілого, після вживання спиртного він йшов вулицею, зашпортався, впав і травмувався… Із забійною раною потилиці, у стані алкогольного сп’яніння потерпілого, після наданої медичної допомоги, залишено на місці події.

2 вересня не обійшлося й без ДТП. Так, об 11.48 районна бригада швидкої виїжджала у с. Стінка Бучацького району. На 15-річну пацієнтку наїхав скутерист. Зі скальповано-рваною раною лівої гомілки постраждалу, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Бучацьку райлікарню.

Загалом за 2 вересня медики швидкої по Тернопільській області обслужили 283 виклики до пацієнтів, здійснили 120 госпіталізацій; з них по Тернополю обслужено 126 викликів швидкої допомоги, госпіталізовано 44 пацієнти.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини