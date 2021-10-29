Тернопільські депутати не погодилися на створення додаткових фракцій

Депутати від політичної сили “Сила людей” виступили з ініціативою про внесення змін до регламенту ТМР, зокрема щодо зменшення чисельності депутатів для створення депутатської фракції з 5-ти до 3-ох.

Міський голова Сергій Надал заявив, що це пряме порушення закону. На зауваження депутата Івана Сороколіта, щоби мер навів норму закону, де прописано дану заборону, бо такої… не існує (навіть закликав зробити перерву в сесійному засіданні), але цього зроблено не було. Під час голосування лише 4 депутатів підтримали пропозицію щодо зменшення кількості депутатів для створення фракції, 8 – утрималися, 29 – проти. Нагадаємо, на сьогодні у Тернопільській міській раді є 3 депутатських фракції – «Свобода», «Європейська Солідарність», «Порядок». Відповідальність. Справедливість”. Якби ця пропозиція набрала потрібну кількість голосів, то у міській раді Тернополя могло б з’явитися ще три депутатських фракції чи групи – “За майбутнє”, “Слуга народу”, “Сила людей”.



Питання обговорювалось сьогодні на сесії Тернопільської міської ради.