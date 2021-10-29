Сергій Надал натякнув, що прокуратура і на цей раз надаремно”переслідує” його людину

Під час сесії Тернопільської міської ради 29 жовтня депутат від “Сили людей” Іван Ковалик виступив із пропозицією підтримати звернення до виконавчого комітету міськради щодо відсторонення від роботи на час проведення слідства та судового процесу головного архітектора Тернополя Василя Бесаги.

У відповідь на виступ Ковалика, міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що подібні звинувачення прокуратурою раніше не підтверджувалися, то ж і це може бути без наслідків. Чим, судячи зі всього, дав сигнал коаліції, у яку входять фракції “Свобода”, ПВС, “Євросолідарність”, “Слуга народу” та “За майбутнє”, не підтримувати пропозицію.

Проект рішення підтримали лише 3 депутата, 7 утримались, решта проголосували проти.

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