Тернопільський фотограф зайняв призове місце у конкурсі “Вікі любить Землю”

У фотоконкурсі “Вікі любить Землю” призове шосте місце посіла світлина тернополянина Володимира Бурдяка. Про це розповів фотограф, пише Суспільне.

За його словами, світлину зробив на території національного природного парку “Кременецькі гори”.

“Фотографіями займаюся 11 років. Подаюсь кожного року на конкурс. Цю світлину зробив в січні. Пам’ятаю, був морозний ранок і на дорогу, по якій влітку їздять лісники, вийшли три олениці, ніби завмерли, коли на них присвітило сонце. Я встиг зробити декілька кадрів, і вони пішли далі у глиб лісу”, – каже Володимир Бурдяк.

Фото: Володимир Бурдяк Володимир Бурдяк

Місцеві команди організаторів провели відбір фотографій у кожній з країн та територій і надіслали для участі у міжнародній частині фотоконкурсу по 15 робіт. Уже з цих 390 фотографій журі міжнародного конкурсу відібрало 15 найкращих. До них потрапила світлина з України “Три олениці взимку”, на якій зображені три самки оленів серед зимового лісу. Про це повідомили на сайті “Вікі любить Землю”.

За кількістю завантажених знімків, Україна – друга серед 34 країн-учасниць. Загалом цього року 330 учасників та учасниць завантажили понад 11 тисяч фотографій об’єктів природно-заповідного фонду України. Більше світлин подали лише конкурсанти з Німеччини – понад 13 тисяч знімків.

З 1 травня по 31 серпня 2021 року на міжнародний фотоконкурс “Вікі любить Землю” було завантажено понад 64 тисячі фотографії пам’яток природи від понад 4 300 людей.