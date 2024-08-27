14:28 | 27.08.2024
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Через атаку росії затримуються потяги, які їдуть через Тернопільщину

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Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня.

📣 Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:

🚊 120 Дорогуськ – Дніпро +7:46
🚊 64 Львів – Харків +7:44
🚊 6 Ясіня – Запоріжжя +5:24
🚊 95 Київ – Рахів +5:23
🚊 18 Ужгород – Харків +5:06
🚊 7 Київ – Чернівці +5:03

☝️ Це, відповідно, означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням сьогодні протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
🚊 17 Харків – Ужгород
🚊 93 Харків – Хелм
🚊 120 Дорогуськ – Дніпро

🔊Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням.

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