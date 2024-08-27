Через атаку росії затримуються потяги, які їдуть через Тернопільщину
Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня.
Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:
120 Дорогуськ – Дніпро +7:46
64 Львів – Харків +7:44
6 Ясіня – Запоріжжя +5:24
95 Київ – Рахів +5:23
18 Ужгород – Харків +5:06
7 Київ – Чернівці +5:03
Це, відповідно, означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням сьогодні протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:
17 Харків – Ужгород
93 Харків – Хелм
120 Дорогуськ – Дніпро
Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням.