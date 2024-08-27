Через атаку росії затримуються потяги, які їдуть через Тернопільщину

Практично всю ніч залізничні енергетики працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури – і вже відновили рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня.



Найбільші затримки наразі мають такі поїзди Укрзалізниці:



120 Дорогуськ – Дніпро +7:46

64 Львів – Харків +7:44

6 Ясіня – Запоріжжя +5:24

95 Київ – Рахів +5:23

18 Ужгород – Харків +5:06

7 Київ – Чернівці +5:03



Це, відповідно, означає, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням сьогодні протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину:

17 Харків – Ужгород

93 Харків – Хелм

120 Дорогуськ – Дніпро



Точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу, тож просимо уважно слухати оголошення, усі наші поїзди прямують з прискоренням.

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