Тернополянин у Каталонії взяв участь у змаганнях «залізних» чоловіків (фото)

Тернополянин Віталій Волинець взяв участь у чемпіонаті світу з тріатлону «Ironman-2021», який відбувся в місті Калелья (Каталонія, Іспанія). Із результатом 8:47:32 год. наш земляк посів 79 підсумкове місце серед півтори тисячі учасників.

«Ironman» – це серія змагань з триатлону на довгу дистанцію, що проводиться Всесвітньою корпорацією тріатлону (WTC). Кожна окрема гонка серії складаєтсья з трьох етапів, що проводяться без перерв: запливу на 2,4 милі (3,86 км), заїзду на велосипеді по шосе на 112 миль (180,25 км) і марафонського забігу на 26,2 милі (42,195 км). Тріатлон «Ironman» вважається одним з найбільш складних одноденних змагань в світі.

Віталій Волинець серед 1496 тріатлоністів світу посів підсумкове 79 місце, у своїй віковій категорії 35-39 років став 16-м з 198-ми учасників, а серед українських тріатлоністів, яких на змаганнях у Каталонії було 40 спортсменів, наш земляк виборов третє місце.

Віталій Миколайович Волинець – тренер-викладач відділення плавання Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського.



