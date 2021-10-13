Тернополяни з порушенням слуху можуть отримати послуги онлайн

Тернополяни з порушеннями слуху можуть отримувати послуги в установах міста за допомогою перекладача онлайн. Це всеукраїнська програма “Сервіс УТОГ”. Про розповіла одна із перекладачок Надія Коцовська.

За її словами, установи, які уклали договір з Українським товариством глухих, можуть зателефонувати до перекладача жестової через відеозв’язок. Він допоможе спілкуватися з людиною з порушенням слуху.

Тернопільська лікарня №2 – одна із установ, де працюють з перекладачами жестової мови. Тернополянка Віра Вірко не чує з дитинства, в медзаклад її привезла швидка. В жінки паморочиться в голові. Старша медсестра Світлана Петрук зателефонувала в сервіс Українського товариства глухих, щоб перекладач допоміг їй з’ясувати симптоми пацієнтки.

Вірі Вірко виміряли тиск і призначили ліки. Пацієнтка каже, з новим сервісом спілкуватися із лікарями стало зручніше.

“Дуже зручно, бо я говорити можу, але не чую. Буває, прийду, а всі в масках. Я так не розумію, що вони говорять. Доводиться писати. А так сервіс “УТОГ ” допоможе”, – каже Вірко.

Раніше пацієнти з порушеннями слуху приходили в лікарню з родичами, які перекладали жестову мову. Про це розповіла старша медсестра Світлана Петрук.

“Зараз стало легше, бо кожна медсестра має в себе в соцмережі посилання, за яким можна звертатися. В денний час в цій системі є 4 оператори, з якими можна зв’язатися і вночі. Система працює 24 години на добу”, – каже Петрук.

Зазвичай в цю лікарню звертаються 10 пацієнтів з порушеннями слуху за рік, каже заступниця директора медзакладу Тетяна Пискливець. Каже, договір про співпрацю з товариством глухих підписали місяць тому. Одна з перекладачок жестової мови Надія Коцовська розповіла, де ще в області працює такий сервіс:

“Взагалі, сервіс “УТОГ” працює по всій Україні. Там залучено 2-3 перекладачі з кожної області. В Тернопільській області ми маємо підписаний договір з пенсійним фондом. Ми маємо підписаний такий договір в реєстраційному відділі Тернопільської міської ради на Шевченка. Ми маємо на Острозького в ЦНАПі цей сервіс, маємо практично всі міські лікарні. З обласною ще не маємо. Підписали договір з дитячою обласною лікарнею”.

За словами Надії Коцовської, на Тернопільщині є 1 183 людини з порушенням слуху. Жінка каже, Українське товариство глухих заснували в 1933 році. Його створили для того, щоб об’єднати осіб з порушеннями слуху та надати їм допомогу в професійній, трудовій і соціальній реабілітації та захищати їхні права, пише Суспільне. Тернопіль