У суді Тернополя розглядають апеляцію по справі Богдана Корильчука (відео)

Сьогодні, 27 вересня, у Тернопільському апеляційному суді розглядають апеляційну скаргу прокурора щодо запобіжного заходу для Богдана Корильчука та двох його спільників, пише Т1.

Прокуратура подала апеляцію на рішення Тернопільського міськрайонного суду щодо обрання запобіжного заходу для шантажиста-вимагача Богдана Корильчука та двох його спільників, які спершу підпалили кіоски місцевого підприємця Олега Юника та вимагали в нього 7 млн грн.

“Вимагаємо скасувати ухвалу міськрайонного суду і ухвалити нове рішення – тримання під вартою без права визначення застави , а якщо і буде прийнято рішення про заставу, то визначити її у розмірі 6 млн 810 тис грн”, – наголосив прокурор.

Захисник заперечує проти апеляційної скарги прокурора.

“Просимо рішення першої інстанції залишити без змін щодо обрання запобіжного заходу, а апеляційну скаргу прокурора відхилити”, – відзначили у залі Тернопільського апеляційного суду захисники Богдана Корильчука та двох його спільників.

Суд вислухав доводи сторін та направився у нарадчу кімнату.

Відтак, апеляційну скаргу прокурора задовольнили частково.