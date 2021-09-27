У суді Тернополя розглядають апеляцію по справі Богдана Корильчука (відео)
Прокуратура подала апеляцію на рішення Тернопільського міськрайонного суду щодо обрання запобіжного заходу для шантажиста-вимагача Богдана Корильчука та двох його спільників, які спершу підпалили кіоски місцевого підприємця Олега Юника та вимагали в нього 7 млн грн.
“Вимагаємо скасувати ухвалу міськрайонного суду і ухвалити нове рішення – тримання під вартою без права визначення застави , а якщо і буде прийнято рішення про заставу, то визначити її у розмірі 6 млн 810 тис грн”, – наголосив прокурор.
Захисник заперечує проти апеляційної скарги прокурора.
“Просимо рішення першої інстанції залишити без змін щодо обрання запобіжного заходу, а апеляційну скаргу прокурора відхилити”, – відзначили у залі Тернопільського апеляційного суду захисники Богдана Корильчука та двох його спільників.
Суд вислухав доводи сторін та направився у нарадчу кімнату.Відтак, апеляційну скаргу прокурора задовольнили частково.
Детальніше у сюжеті Тернопіль 1.