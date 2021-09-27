Вчителька з Кременця, яка протестувала, вийшла з голодування

Вчителька математики Чугалівської гімназії, що біля Кременця, Надія Медецька повідомила, що виходить з голодування.

Освітянка прожила 17 днів без їжі. Таким чином протестувала проти закриття гімназії, в якій працює. За цей час вчительці двічі допомагали медики.

Надія Медецька заявила, що продовжувати не бачить сенсу, через те, що особливих змін за час голодування не відбулося. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Не бачу сенсу себе вбивати на втіху каміннолицим, коли треба набратися сил для подальшої боротьби. А вона буде. На жаль, без медичної допомоги не вдасться. Витримала всього 17 днів, добившись маршруту і доган пану Маринюку та пані Наталії Щербатюк. Це дуже мало за їх діяльність по оптимізації і не тільки Чугалівської гімназії. Але це все, що змогла. На жаль. Двічі допомагали лікарі швидкої. Раз збили тиск, другий – обстежили , підняли цукор , що був на критичній межі, за що безмежне спасибі. Дуже вдячна сімейному лікарю — Оксані Ципішевій, яка викликала швидку, будучи у відпустці і вмовила мене не відмовитися від допомоги. Дякую Нелі Франковській, яка знайшла аргументи, щоб переконати вийти з голодування. Крім неї ніхто не зміг. Дякую всім, хто мене підтримував — моїм дітям і внукам, батькам, вчителям, колективу ліцею ім. Нестора Літописця, знайомим і окремим сусідам, а ще людині, що вкрала моє серце», – зазначила вчителька Надія Медецька.

Освітянка також звернулася до всіх людей, які не підтримали її дій.

«Дякую тим, хто насміхався, обгаджував та виявляв байдужість. Завдяки вам я ще більше загартувалася, отримала досвід, знання про те, наскільки мало в нашому суспільстві цінується життя людини та наскільки низько можна впасти, щоб вдатися до обгаджувань, аніж визнати помилки. І все ж, краще бути міською “божевільною”, ніж слизьким плазуном чи переляканим підлабузником або пристосуванцем. Тому все добре. Надіюся, що люди візьмуть урок з того, як маленька група людей без влади, знайомств, покровителів героїчно відстоювала свої права і дечого досягла. А коли б це була велика група… Дуже хочеться, щоб прокинулася громадянська свідомість, а не життя за принципом — моя хата скраю. Люди не мають мовчати через порушені чиїсь права», – написала Надія Медецька.