У Тернополі під час катання на санках знепритомніла 9-річна дівчинка: її рятують медики У Тернополі під час катання на санках знепритомніла 9-річна дівчинка: її рятують медики

У дитини діагностували струс мозку.

У Тернополі на вулиці Тарнавського у понеділок, 10 січня, під час катання на санках 9-річна дівчинка врізалась у іншу дитину та знепритомніла.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Інцидент стався у парку об 18.41. За даними медика, дитина спускалась із гірки в парку. Під час цього вона вдарилась головою об іншу неповнолітню. 9-річна дівчинка знепритомніла, їй викликали медиків.

“Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дівчинку, після наданої медичної допомоги, доставлено в обласну дитячу лікарню”, – повідомив Михайло Джус.