У Тернополі під час катання на санках знепритомніла 9-річна дівчинка: її рятують медики У Тернополі під час катання на санках знепритомніла 9-річна дівчинка: її рятують медики
У дитини діагностували струс мозку.
У Тернополі на вулиці Тарнавського у понеділок, 10 січня, під час катання на санках 9-річна дівчинка врізалась у іншу дитину та знепритомніла.
Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.
Інцидент стався у парку об 18.41. За даними медика, дитина спускалась із гірки в парку. Під час цього вона вдарилась головою об іншу неповнолітню. 9-річна дівчинка знепритомніла, їй викликали медиків.
“Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дівчинку, після наданої медичної допомоги, доставлено в обласну дитячу лікарню”, – повідомив Михайло Джус.