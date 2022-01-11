На Тернопільщині працівниці коледжу приготували півтисячі пампухів для військових

Півтисячі пампухів для бійців російсько-української війни готують працівниці коледжу з підвищеною військовою підготовкою, що в Збаражі. Роблять їх під час акції “Допоможи солдату”, яку в навчальному закладі організували напередодні другого Святвечора, пише Суспільне.

Тісто на пампухи замішує Наталія Влас. Жінка каже, до акції долучається третій рік поспіль.

Далі тісто розкачують і формують з нього кульки. Це робить працівниця коледжу Юлія Ліщишин.

“Нарізаєм на порційні шматочки і формуємо кульки. Залишаємо на підсипаний борошном стіл, щоб вони підійшли. Коли вони підійдуть, то збільшуються в своєму розмірі і тоді вони вже готові для того, щоб ми їх смажили”, – каже Юлія Ліщишин.

Фото: Тарас Бурак/Суспільне Півтисячі пампухів для бійців російсько-української війни готують працівниці коледжу

Марія Пущак працює у коледжі з 2019-го року. З того часу, каже, й проводять акцію “Допоможи солдату”. У ній бере участь щороку.

“Кидаємо на киплячу олію. 2-3 хвилинки і перевертаємо на другу сторону. Вони підростають на олії і робляться такі гарні й пишні”, – каже Пущак.

Окрім пампухів, бійцям передадуть 25 відер заготовки для куті. Продукти для приготування страв збирали жителі села Максимівка Збаразької громади. Про це розповів один із них Михайло Хомишак.

“Підготували яру пшеницю для куті. Тут є більше трьох кілограмів. Нашому солдату тільки закип’ятити кип’яток і добавити ізюму, добавити цукру, добавити горіхів, добавити меду і ще мак є”, – розповів Хомишак.

Директор коледжу Вадим Ластовицький каже, допомогу на схід відвезуть бійці з Тернополя:

“Завтра ми маємо 28-му ротацію військовослужбовців правопорядку. Бійці відправляються на передній край, це не військова таємниця, в місто Попасна. І вони зможуть все це донести до тих людей, які знаходяться в окопах”.