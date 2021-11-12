Власник усіх «садових» ділянок біля сміттєзвалища очолив КП Тернопільської міськради

8 листопада новим директором комунального підприємства Тернопільської міської ради «Екоресурси» став Володимир Олегович Довгань. Він замінив на цій посаді Андрія Ярославовича Урбана.

Нагадаємо, на останній сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 29 жовтня, було прийнято рішення “Про розроблення детального плану території, що межує з земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів за межами населеного пункту села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади”. Мова про територію з ділянками наданими в приватну власність для ведення садівництва і яка межує з Малашівецьким сміттєзвалищем.

Відповідальним за розроблення та фінансування проєкту “Детального плану території” зазначено громадянина Володимира Олеговича Довганя, тобто саме того, який кілька днів після даного рішення обійняв директорську посаду в комунальному підприємстві Тернопільської міської ради. Що цікаво, власником усіх садових ділянок є одна особа – так, це теж Довгань Володимир Олегович.

Як зауважив депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт, не заборонено надавати людям в приватну власність садові ділянки, а «садівникам» не заборонено їх продавати на власний розсуд. Але, погодьтесь, тут присутні ознаки спланованої оборудки по отриманню великої земельної ділянки в обхід аукціону. Хто, як, чому і коли надавав ділянки «під садівництво» впритул до сміттєзвалища? Припускаю, що майбутній «детальний план» розроблятиметься під можливість ведення бізнесу пов’язаного зі сміттям.

Нагадаємо, не так давно проблемне сміттєзвалище знайшло «господаря» в особі фірми «ЕКО-ЛІДЕР Т». «Інвестори» активно розвивають бізнес, в тому числі приймаючи сміття сусідніх областей, чому є підтвердження розслідувань всеукраїнських і місцевих ЗМІ. Підозрюємо, що саме для розширення бізнесу замовляється детальний план території, а ці «сади» у перспективі, після зміни цільового призначення, поглине сміттєзвалище.



