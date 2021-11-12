28,4 млн грн витратить Тернопільська адміністрація на придбання ноутбуків

Більше 28 млн грн витратить Тернопільська обласна державна адміністрація на придбання ноутбуків.

Ще 29 липня управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації оголосило тендер на придбання 1592 ноутбуків.

Попередня вартість техніки склала – 31 903 680 грн.

Тендер на визначення переможця було проведено сьогодні – о 12:44.

Участь у конкурсі взяли сім підприємств.

Попередньо перемогу отри мала фірма – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДІКСІ-ЦЕНТР” з ціновою пропозицією – 28 496 768 грн.

За 28,4 млн грн фірма переможець має доправити 1592 ноутбуки для потреб управління освіти ТОДА.

Найімовірніше цю техніку отримають вчителі Тернопільщини.

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