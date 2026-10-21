На Тернопільщині після російських атак без світла залишаються майже 8 тисяч абонентів

Станом на 06:00 21 жовтня у Кременецькому районі Тернопільської області без електропостачання залишаються 21 населений пункт, сім із них — частково. Загалом без світла перебувають 7949 абонентів.

Про це повідомили в АТ «Тернопільобленерго».

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Тернопільщину 20 жовтня пошкоджено три об’єкти енергетики у Кременецькому районі. Також у Чортківському районі пошкоджено приватні домогосподарства.

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли жителі Тернопільщини залишаються без електропостачання.