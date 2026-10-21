російська атака на Тернопільщину: де зафіксували руйнування та що розслідує прокуратура
Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Тернопільщину 20 жовтня пошкоджено три об’єкти енергетики у Кременецькому районі, а також житлову та господарську будівлі в одному із сіл Чортківського району. Люди не постраждали.
Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.
На місцях влучань виникали пожежі. Їх ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — вчинення воєнного злочину.
Правоохоронці збирають докази злочинів, вчинених державою-агресором. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Тернопільській області.
Нагадаємо, раніше начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що в ніч на 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір області.