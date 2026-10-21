російська атака на Тернопільщину: де зафіксували руйнування та що розслідує прокуратура

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Тернопільщину 20 жовтня пошкоджено три об’єкти енергетики у Кременецькому районі, а також житлову та господарську будівлі в одному із сіл Чортківського району. Люди не постраждали.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

На місцях влучань виникали пожежі. Їх ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — вчинення воєнного злочину.

Правоохоронці збирають докази злочинів, вчинених державою-агресором. Досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Тернопільській області.

Нагадаємо, раніше начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що в ніч на 20 жовтня російські безпілотники кілька разів заходили в повітряний простір області.