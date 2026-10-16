росія двічі атакувала Чортків на Тернопільщині: пошкоджено виробниче підприємство

Унаслідок нічної атаки Росії на Тернопільщину 16 жовтня пошкоджено приміщення виробничого підприємства у Чорткові. На місці влучання виникла пожежа, яку вже ліквідували. Інформації про потерпілих наразі не надходило.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, російські війська двічі атакували Чортків. Площа пожежі на території виробничого підприємства становила 15 квадратних метрів. На місці працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наразі пожежу ліквідовано.

Тарас Пастух закликав жителів не виїжджати самовільно на місце влучання та не поширювати фотографії, відео й детальну інформацію про локацію ураження.