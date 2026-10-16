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Мер Чорткова прокоментував нічну атаку: «Поранених нема. Люди живі»

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Міський голова Чорткова Володимир Шматько прокоментував нічну атаку на місто 16 жовтня.

«Зберігаємо спокій. Поранених нема. Люди живі. Все відбудуємо!!!!» — написав він у Facebook.

Нагадаємо, за інформацією начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха, російські війська двічі атакували Чортків. Унаслідок ударів пошкоджено приміщення виробничого підприємства. Виникла пожежа площею 15 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували.

Інформації про потерпілих не надходило.

росія двічі атакувала Чортків на Тернопільщині: пошкоджено виробниче підприємство

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