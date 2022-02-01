Приїхала до дитини, а отримала стусани: на Тернопільщині ексчоловік побив жінку, а свекор відібрав у неї сина

У Тернопільській області сімейні “розбірки” за дитину закінчились побиттям жінки, пише ТСН.

У с. Сорока Хоростківської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області колишній чоловік побив жінку, яка приїхала побачитись із дитиною.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua.

Чоловік зламав ексдружині носа та копнув у пах

За даними суду, жінка приїхала до помешкання колишнього чоловіка, щоб побачитись із дитиною. Коли вона винесла хлопчика на вулицю, то на неї із кулаками накинувся екскоханий. Він жорстоко бив потерпілу, копав її у пах та зламав носа. У неї медики діагностували легкі тілесні ушкодження.

Підозрюваний заявив, що жінка винесла їхнього сина на вулицю і впала

На суді підозрюваний не визнав своєї провини. Він заявив, що спочатку не хотів бачити жінку, яка приїхала до їхньої спільної дитини, проте, коли він помітив, що потерпіла несе сина на вулицю нібито без верхнього одягу, то побіг за нею та, наздогнавши, відібрав дитину. Чоловік на суді заявив, що про побиття нічого не пам’ятає, та додав, що нібито жертва впала.

Чоловік та його батьки не віддавали потерпілій її дитину

Потерпіла ж розповіла, що приїхала до будинку колишнього чоловіка, щоб побачитись з дитиною. На подвір’ї її зустрів колишній свекор, який її образив. Під час побачення з дитиною жінка замотала сина у свій верхній одяг та винесла на вулицю, щоб показати своїм батькам. Тоді за нею почав бігти колишній чоловік. Він викрикував: “Ти куди? Стій, бо я тебе вб’ю”. Побачивши це, потерпіла кинулась тікати, оскільки боялась, що той її поб’є. Все ж чоловік наздогнав ексдружину та почав її бити, а колишній свекор вирвав із рук потерпілої сина. Жінка забігла на подвір’я сусідів, де попросила про допомогу. Згодом приїхали її батьки, які викликали швидку та поліцію. Потерпіла на суді просила покарати колишнього чоловіка та свекра. Також вона додала, що батько її дитини не віддає їй сина, попри рішення органу опіки.

Батьки на суді захищали своїх дітей

Батьки потерпілої захистили свою доньку та підтвердили її версію подій. Колишній свекор заявив, що його син нібито не бив жінки, а дитину в неї забрали тому, що вона винесла сина на вулицю без теплого одягу. Також він заявив, що це потерпіла копала його сина, а травмувалась через падіння.