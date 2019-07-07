Андрій Богданець: Очистка тернопільського ставу – пріоритетне завдання нашої команди

Ще одне потужне джерело забруднення Тернопільського ставу – колектор річки Рудка. Про нього експерти говорять, як про один з найбільших місць скидів нечистот у Тернопільський став.

– Це основний колектор, з якого витікає основна маса забруднюючих речовин в Тернопільське озеро. По прибережній смузі ми бачимо гігієнічні засоби, – салфетки, прокладки, ми бачимо на цьому колекторів, де стікається все, – каже керівник Го “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик.

Щільність забудови мікрорайону “Новий світ” збільшується, а потужність водовідведення залишається тією ж, розповідає кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” Андрій Богданець. Як результат, – система каналізації міста не справляється.

– Жахливий звичайно стан, і нам буде потрібно це питання вирішувати. Тому що проблема є величезна насправді, – каже кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” по 163 виборчому округу Тернопіль Андрій Богданець.

Колектор річки Рудка досліджували експерти, провели кілька експертиз і виявили – колектор в аварійному рівні та потребує негайної реконструкції.

І ще одна проблема – каналізаційні переливи в Тернопільський став. Ті, які виявили активісти, вдалось локалізувати, однак скільки їх ще є, сказати важко.

– Промисловість, тобто пивзавод врізаний в систему водовідведення міста, це є міська каналізація. Для того, щоб не взривало люки догори, щоб не рвало труби, за совдепії була зроблена система переливу в озеро, коли ми її виявили, то руками хлопців з водоканалу було пломбовано, надіюсь, ми зараз відкриємо, пломба знаходиться на місці, але скільки таких типових переливів ще є навкруг озера, нам не відомо, – каже керівник ГО “Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” Андрій Об’єщик.

Проблем очистки Тернопільского ставу – питання номер один для нашого міста, переконує кандидат у народні депутати України від політичної партіїх “Слуга народу” Андрій Богданець.

– Пройшовши до Верховної Ради ми будемо це вирішувати в першу чергу тому що це важливо для нас і для жителів Тернополя, – каже Андрій Богданець.