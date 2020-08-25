На Тернопільщині шахрай дурив українців на «OLX»

Знаєте, хто найуважніше спостерігає за зміною технологій та появою нових моделей айфонів, смартфонів, нетбуків тощо? Шахраї! Фірма- розробник ще не встигла офіційно оголосити про випуск першої партії новеньких пристроїв, як українські соцмережі вже рясніють оголошеннями про продаж супернового ґаджета.

Зрештою, саме так зробив житель м. Бучача, такий собі Анатолій Н. (з етичних міркувань імена засудженого та потерпілих у цьому кримінальному провадженні змінено) у серпні 2018-го.

Молодик взагалі відрізнявся наполегливістю – вже втретє постав перед судом суто за шахрайство (ст. 190 КК України), щоправда, трохи зменшив «апетити». Проте кожний наступний злочин вчиняв ще під час іспитового строку.

Отож, вічний авантюрист і шукач пригод Анатолій Н. понад пів року дотримувався закону. Але ж сім’я, молода дружина та й він сам не звикли жити на саму зарплатню. Відтак спритник шукав застосування своїй винятково злодійській вдачі. Якось наприкінці літа 2018 р. на сайті OLX він натрапив на оголошення про продаж дорогого мобільного телефону. Заради цікавості набрав вказаний номер, а коли піднесли трубку, ретельно почав розпитувати власника дорого апарата про технічні дані пристрою. Наостанок поцікавився, яким чином переказати кошти та послугами якої пошти краще скористатися. Пообіцявши зателефонувати ще раз, рецидивіст попрощався, задоволено потер руки й почвалав на прогулянку центром містечка. Насамперед зайшов до салону мобільного зв’язку і з цікавістю почав оглядати товар.

«Шукаєте телефон?» – підійшла до нього працівниця.

«Та хочу поміняти, от і приглядаюся!»

Консультант почала розповідати про переваги вподобаної ним моделі айфону фірми «Аррlе». Анатолій уважно слухав і ледве встигав запам’ятовувати. Нарешті подякував і пішов.

Удома в інтернеті знайшов і скопіював фото сьомого айфону. Потім зареєструвався на сайті продажу товарів на сервісі OLX і розмістив оголошення про продаж ґаджета за 9 тис. грн.

Анатолій здивувався, коли вже за декілька годин йому зателефонували. Дзвонили здебільшого хлопці, ретельно розпитуючи про апарат. Але купувати не поспішали. Аж нарешті 13 серпня 2018 р. десь із Київщини зателефонувала жінка. Говорила невпевнено, часто перепитувала, уточнювала й замовкала.

Злодій зрозумів, що дівчина дуже хоче айфон, але боїться потрапити в халепу.

«Слухайте, я ж не злодій якийсь! Офіційно продаю! Навіть більше: якщо ви сьогодні мені на картку перекинете частину коштів, а завтра-післязавтра – решту, я вам трохи скину ціну!» – запропонував дурисвіт.

«А так можна? Добре, я зараз вам перерахую 2 тис. 900 грн, а потім – решту», – одразу погодилася співрозмовниця.

Так і домовились. Таким чином дівчина перекинула на картковий рахунок злодія загалом понад 8 тис. 900 грн. Натомість отримала на «Новій пошті» … порожню коробку.

Звісно, вказаний Анатолієм номер мобільного більше не відповідав, і обдуреній жертві тільки й лишалося, що звернутися до правоохоронців.

Тим часом злочинець знову «заліг на дно». По-перше, тими днями у Бучацькому районному суді йому було винесено перший вирок за шахрайство. Щоправда, 5 років позбавлення волі місцева Феміда замінила на 3 роки іспитового строку.

Утім, виправлятися Анатолій не збирався і пів року потому знову виставив «на продаж» сьомий айфон фірми «Apple», вчинивши, як і вперше. Спочатку потерпілий покупець поповнив банківську картку шахрая на півтори, а за пару днів – ще більш ніж на 6 тисяч. Таким чином Анатолій загалом виманив у чоловіка понад 8 тис. грн.

Цілком можливо, що були й інші потерпілі, проте слідство зуміло довести провину Анатолія лише у цих двох епізодах. На жаль, навіть ці жертви до суду не з’явилися, хоча могли взяти участь у судових засіданнях по відеозв’язку. Не повернув їм авантюрист і коштів.

Характерно, що перш ніж винести вирок, суддя Монастириського районного суду попросив Бучацький районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» у Тернопільській області надати Анатолію Н. характеристику. Нагадаємо: новий злочин шахрай вчинив, перебуваючи на обліку в Центрі пробацій! Так от, відповідно до відповіді, рецидивіст «не становить великої небезпеки для суспільства (у тому числі для окремих осіб) і його виправлення можливе без позбавлення або обмеження волі на певний строк».

Однак суд у вироку зауважив на рецидиві злочину й на 6 років відправив Анатолія за ґрати. При цьому в шахрая конфіскували ноутбук і три мобільних телефони разом із картками різних операторів.

Крім того, враховуючи, що той може накивати п’ятами, Анатолія Н. було затримано у залі суду.

Марина Криниця



