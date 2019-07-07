«Голосуючи за Степана Барну ви не лише захищаєте все українське, ви захищаєте свою країну!», – Софія Федина

Кандидата в депутати по мажоритарному округу № 163 (місто Тернопіль) Степана Барну підтримують не лише місцеві жителі. Зокрема, українська співачка Софія Федина, яка теж є кандидатом від партії «Європейська солідарність» зазначає, що разом з ним працювала над багатьма культурними проектами.

«Ми знайомі вже понад сім років. Степан Барна завжди підтримував ініціативи, пов’язані з українською діаспорою чи лемківськими надбаннями. Ми разом працювали над збереженням та популяризацією нашої культури і традицій не лише на Тернопіллі, а й по всій Україні», – розповідає кандидатка. Також вона наголошує, що сьогодні захистити все українське, а саме мову, церкву, культуру, означає захистити нашу державу.

«Впродовж століть ми виживали завдяки нашій культурній основі, нашому міцному українському корінню. То ж голосуючи за Степана Барну ви не лише захищаєте все українське, ви захищаєте свою країну!», – підкреслює Софія Федина.

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