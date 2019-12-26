Кадри Президента: Кременецьку РДА може очолити чоловік, який підробляв документи

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднені електронні декларації осіб, які претендують на посади голів РДА. У зв’язку з процесом децентралізації, усі нижче названі прізвища можуть ввійти в історію, як останні керівники райдержадміністрацій Тернопільської області.

Варто зазначити, голови РДА призначаються розпорядженням президента України за поданням голови облдержадміністрації. Наразі всі РДА Тернопільщини без голів. Розпорядження про призначення очікуються з дня на день.

Подаємо короткі біографічні довідки претендентів.

Кременецька РДА. Тут кандидатом на посаду є Онишкевич В’ячеслав Олександрович. Його вік – 42 роки.

Зараз він виконує обов’язки голови Кременецької райдержадміністрації, оскільки обіймає посаду першого заступника.

Кременець йому рідне місто. Закінчив місцеву школу. Вищу освіту здобував у Тернопільському національному педагогічному університеті та в Львівському регіональному інституті державного управління.

З дружиною двоє дітей. Дружина Вікторія має у Кременці свій салон краси.

До слова, у 2017 році СБУ викрила тимчасово виконуючого обов’язки голови Кременецької РДА В’ячеслава Онишкевича, який підробляв документи для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету.

Було це ще у вересні 2011 року, коли Онишкевич, перебуваючи на посаді заступника міського голови Кременця, був зарахований слухачем Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на заочну форму навчання. У червні 2012 року його було звільнено із займаної посади за угодою сторін і він став директором кременецького «ЄвроХіму». Там йому запропонували зарплату в кілька разів більшу, ніж у мерії, що виключало можливість подальшого навчання за держзамовленням. Однак посадовець продовжував здобувати освіту за державні кошти.

Як повідомили в секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області, перед початком кожного семестру махінатор подавав у навчальний заклад підроблені довідки з місця роботи, які нібито підтверджували його перебування на посаді заступника міського голови, при цьому коштів за навчання чоловік не сплачував.

За матеріалами СБУ прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Тривають слідчо-оперативні дії.

За інформацією, яку В’ячеслав Онишкевич оприлюднив у електронній декларації, він середньої руки чиновник. До багатіїв його не віднесеш, але й небідна людина. З житлової нерухомості в родини Онишкевичів є квартира у Кременці, якою в рівній долі (по 24 кв. м) володіє В’ячеслав і його матір Світлана Миколаївна. З матір’ю син не живе, а винаймає із власною сім’єю квартиру. В його власності у Кременці є земельна ділянка площею 850 кв. м, право на яку він набув у 2010 році, перебуваючи на посаді заступника мера. Також два земельних наділи у райцентрі, щоправда, значно меншої площі (137 і 79 кв. м), має його матір. Їх вона отримала у власність в 2015 році, коли син уже був високопосадовцем Кременецької РДА. У власності тимчасового керівника Кременеччини також є автомобіль «Ніссан Жук» (2012 р.в.). Ще одну автівку («Мазда-6» 2007 р.в.) він продав минулого року.

За інф. Політерно та газети Номер Один