Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити важкі ускладнення хвороби.

Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.

Які штами вірусу грипу очікують в сезоні 2021–2022?

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)

вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)

Коли вакцинуватися?

Вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні.

Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу.

Кому вакцинуватися першочергово?

Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії. Ми закликаємо їх захистити себе і своїх пацієнтів та зробити щеплення від грипу.

Вагітним, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.

Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.

Людям із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.

Як отримати щеплення?

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. В умовах епідемії гострого вірусного захворювання COVID-19, особливо активно постає необхідність вакцинуватись в тому числі від сезонного грипу. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки. Тому дуже важливо комплексно захистити себе та близьких людей в умовах викликів які стоять перед нами на повсякдень.