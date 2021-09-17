10:30 | 17.09.2021
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Вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу

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Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб захиститися від грипу та попередити важкі ускладнення хвороби.

Одне щеплення захищає впродовж усього епідемічного сезону від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Вакцина позитивно впливає на імунітет людини, зміцнює його і змушує працювати більш активно і продуктивно.
🔳 Які штами вірусу грипу очікують в сезоні 2021–2022?
За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, у новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:
▪️ вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09
▪️ вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2)
▪️ вірус, подібний В/Washington/02/2019(лінія B Victoria)
▪️ вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata)
🔳 Коли вакцинуватися?
Вакцинуватися від цих штамів найкраще до початку циркуляції вірусів грипу (це вересень-жовтень), щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно два тижні.
Однак щеплення можна робити й пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. Всупереч поширеному міфу, це не послаблює, а навпаки саме посилює здатність організму протистояти грипу.
🔳 Кому вакцинуватися першочергово?
✔️ Медичним працівникам, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії. Ми закликаємо їх захистити себе і своїх пацієнтів та зробити щеплення від грипу.
✔️ Вагітним, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності.
✔️ Літнім людям, чий імунітет із віком стає менш ефективним у боротьбі з грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 65.
✔️ Людям із хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.
✔️ Учителям, соціальним працівникам та усім, хто працює в місцях скупчення людей.
🔳 Як отримати щеплення?

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих – її немає у національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштом місцевих бюджетів, підприємств або ж власним коштом. В умовах епідемії гострого вірусного захворювання COVID-19, особливо активно постає необхідність вакцинуватись в тому числі від сезонного грипу. Вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти відповідних штамів грипу, і навпаки. Тому дуже важливо комплексно захистити себе та близьких людей в умовах викликів які стоять перед нами на повсякдень.

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