Вахтанг Кіпіані у Тернополі розповів, чи міг Стус стати нобеліантом

Аби написати книжку «Справа Василя Стуса» історик Вахтанг Кіпіані опрацював документи з архіву колишнього КДБ УРСР, серед яких покази свідків, листи письменника з тюрми, спогади його родичів і друзів, що раніше зберігались під грифом «Секретно».

— Ця історія переконує, що ми тут і сьогодні можемо бути кращими громадянами. Нам не так страшно. Ми набагато більше вміємо, у нас набагато більше можливостей говоріння. Василь Стус і його друзі дали нам можливість бути гідними сьогодні, мати можливість говорити. Це найважливіше, — каже Вахтанг Кіпіані.

Цими днями у тернопільському «Бункермузі» історик презентував книжку «Справа Василя Стуса». Вона поповнила серію Бібліотека «Історичної правди», вийшла книжка у Vivat’і. Робота над дослідженням тривала шість місяців, над ним також активно працювала редакторка видавництва Галина Сологуб.

Два Стуси

Письменника, перекладача, правозахисника Василя Стуса заарештували 12 січня 1972 року, у вересні за «антирадянську агітацію й пропаганду» засудили на п’ять років позбавлення волі та три роки заслання. Ці табірні університети, на думку Вахтанга Кіпіані, зіграли визначну роль у становленні Василя Стуса як людини, котра називала речі своїми іменами та казала правду в очі ворогові. Після відбуття першого терміну Василь Стус став учасником Гельсинської групи. Згодом всіх її учасників засудили, один наклав на себе руки. Стуса звинуватили в «антирадянській діяльності і пропаганді», йому присудили 10 років ув’язнення і 5 років заслання.

— Василь Стус у справі вісімдесятого року не подібний на себе у справі сімдесят другого, — наголошує історик. — Життєвий шлях, котрий він пройшов — це його вибір. Зрештою, після першого ув’язнення він міг би повернутись додому і не сісти, як це багато хто робив. Вдруге Стус засуджений не як літератор і це, на мій погляд, дуже важлива річ. Я навіть придумав таку формулу: в сімдесят другому судили поета, а у вісімдесятому — українця. В справі вісімдесятого року ніякої поезії вже нема, а є чиста громадянська та правозахисна діяльність, спрямована на те, аби продемонструвати світові, що є люди, котрі виборюють свободу людини у Союзі. У документах справи занотовано, як Василь Стус не раз називав радянську владу фашистською. У сімдесят-дев’ятих-вісімдесятих роках сильнішого слова, аби без лайки оцінити дійсність, не було.

У справі Стуса, додає історик, багато свідчень тих, із ким дисидент відбував покарання, як про людину, котра не мирилась із системою. Коли однодумців Стуса почали ув’язнювати, він пішов із відкритим забралом проти влади.

Фарсовість радянської системи правосуддя

— Цікавість справи Стуса вісімдесятого року ще й в тому, що у ній бачимо фарсовість радянської системи правосуддя. Не можна сказати: «У Стуса був поганий адвокат і тому його посадили» (ми ще поговоримо про його адвоката). У багатьох членів Гельсинської групи були хороші адвокати. Достойний адвокат нічого не означав. Всі члени Гельсинської групи були засуджені, всі отримали по п’ятнадцять років. Усім учасникам судового процесу відволилась лише роль у спектаклі, фінал якого був прописаний. Тому критика окремого елементу — нерозуміння системи. Рішення щодо вироку ухвалювалось в Москві, а київське КеГеБе тільки демонструвало ретельність у пошуку та збиранні матеріалів, фіксації антирадянських дій, — каже Вахтанг Кіпіані. — Звичайно, що інтерес до справи Стуса пов’язаний також із тим, що його адвокат, Віктор Медведчук є політично вагомою фігурою вже багато років. У цій справі, на мій погляд, він є нікчемно маленькою фігурою. Зрештою, він образився на цю книжку, я називаю його «шісткою комуністичної системи», але я не вважаю це образою. (Віктор Медведчук подав позов до суду проти Вахтанга Кіпіані з вимогою заборонити продаж книжки та в судовому порядку визнати недостовірною фразу із неї «…юрист Медведчук боявся КГБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?» — А.З.). Він був тим, хто мусив відбути свій номер у залі суду. Зрештою, Медведчук зробив це дуже нефахово навіть як для радянського адвоката. Він не міг виграти цю справу, але міг би вимагати, приміром, експертиз чи вказати на нестиковки слідства.

Останні воїни

Книжка про Стуса оповідає і про інших, котрі пішли проти системи. Зокрема, у ній є свідчення свідків у справі Стуса — його подруг Михайлини Коцюбинської та Світлани Кириченко. Саме вони у залі суду поставили питання про невинуватість Василя Стуса. На суді Стус запитує, чи Михайлині Коцюбинській відомо, що представник ізолятору побив його. Вона почула про це вперше. Сказати про це на суді — був єдиний спосіб повідомити світу ззовні. Через Михайлину Коцюбинську інформація потрапила до «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та повернулась в Україну.

— Світлана Кириченко була дружиною політв’язня та розуміла, чим їй загрожували свідчення. На суді вона сказала, що відмовляється свідчити на процесі, бо на ньому Стус є обвинувачуваним. Вона сказала, що буде свідчити лише на процесі, де він буде обвинувачувати. Це був вісімдесятий рік. Людина каже системі в очі під протокол, що ви — вбивці, ви — порушники закону і вас будуть судити. Такі люди, як вона, — не з каменю чи бронзи, вони говорили серцем і душею те, що думали. Вони так само боялись, мали дітей, мріяли про кар’єру. Просто наступав момент, коли вони були останніми воїнами, котрі у свій спосіб захищали гідність нашого народу. Саме через таких ми й збереглися, — каже історик.

Серед іншого у книжці — тексти Василя Стуса. Вахтанг Кіпіані розповідає, що письменник був позбавлений права говорити впродовж фактично 20 років. Його остання публікація в Союзі датується 65 роком. «Моя теза — Стуса-поета вбили ще в шістдесят п’ятому», — пояснює дослідник. Про останні роки життя поета інформації дуже мало. Він продовжував писати, перекладати. Ці тексти потім зникли. З табору вдалось передати тільки 12 есеїв, які ми знаємо як «З таборового зошита». Те, що вони потрапили на волю, «було чудо і щастя», — відзначає Вахтанг Кіпіані. Василь Стус писав на технічному папері, котрий вдавалось роздобути під час виконання робіт, із паперу витирав масло і майже як на пергаменті вишкрябував тексти, відтак папір скручував, заклеював целофаном. Стус був позбавлений можливості побачень. Йому пощастило перебувати в камері з литовським політв’язнем Балісом Ґаяускасом. Той передав нотатки своїй дружині під час побачення. Вахтанг Кіпіані наголошує, що це була складна та небезпечна справа, адже і Ґаяускас, і його дружина, проходили обшук, який був не тільки ретельним, а й дуже часто брутальним. Коли Вахтанг Кіпіані спілкувався із іншим засудженим, котрий відбував частину покарання разом із Василем Стусом, і запитав, як дружина Ґаяускаса змогла передати нотатки на свободу, той сказав, що пронести їх можна було лише у «невимовних місцях».

Комітет для осягнення літературної нагороди

Наостанок Вахтанг Кіпіані торкнувся висунення Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури 1985 року.

«Стус, очевидно, найвидатніший український поет другої половини двадцятого століття — і це не тільки моя думка, а думка фахівців. Його місце визначене та визначне. Але в той момент він був відомий у дуже вузьких колах», — каже історик і пояснює, що твори Стуса практично не були відомі сучасникам, і що найпроблематичніше — не були перекладені іншими мовами, що критично важливо для номінації на премію. В діяспоритянських українців було розуміння, що це масштабна фігура і треба було якось його підтримати. Тож наприкінці 84-го у Торонто створили «Міжнародний комітет для осягнення літературної нагороди Нобеля Василеві Стусові в 1986 році». «Була така наївна ідея, що якщо він отримає цю премію, то Горбачов мусить його випустити», — коментує Вахтанг Кіпіані. Певні кроки у справі були зроблені, так, готувались переклади на англійську віршів Стуса. До речі, навіть, коли члени комітету дізнались про смерть Василя Стуса, не полишили надії, написавши до шведського короля. «Де факто Стус так і не був висунутий на Нобелівську премію. Жодних підстав говорити всерйоз, що цей комітет міг досягнути хоч бодай якогось успіху, — немає», — підсумовує Вахтанг Кіпіані.

Анна Золотнюк.

Фото Марії Юрчак.





