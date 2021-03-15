274 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині. Офіційно
274 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 15 березня 2021 року.
Також за останню добу.
летальних випадків – 2 (жінка 56 р. Чортківський район с. Костільники, чоловік 74 р. Чортківський район с. Білобожниця)
одужало – 188 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 568
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 46668 осіб;
одужало – 40836 осіб;
летальних випадків – 648 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5115 (4664 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1095 (987 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 27890 (24547 одужало, 347 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 12941 (11151 одужало, 153 летальних)
– Чортківський район – 13663 (11625 одужало, 224 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 1943 (1612 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (18 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 3
• смт Вишнівець – 1
• с. Будки – 1
• с. Горинка – 1
• с. Великі Млинівці – 2
• с. Комарівка – 2
• с. Жолоби – 1
• с. Підлісці – 1
Тернопільський район (134 особи):
• м. Тернопіль – 53
• м. Бережани – 1
• с. Жуків – 2
• с. Надрічне – 2
• с. Посухів – 1
• с. Куропатники – 1
• с. Шибалин – 4
• м. Збараж – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Чорний Ліс – 2
• м. Зборів – 1
• с. Годів – 1
• смт Козова – 9
• с. Августівка – 1
• с. Великий Ходачків – 3
• с. Козівка – 2
• с. Конюхи – 2
• с. Криве – 5
• смт Підволочиськ – 9
• с. Староміщина – 1
• с. Чернелівка – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Мирне – 1
• с. Поплави – 1
• с. Старе Місто – 1
• м. Теребовля – 3
• смт Дружба – 1
• смт Микулинці – 3
• с. Довге – 1
• с. Долина – 2
• с. Конопківка – 1
• с. Кровинка – 1
• с. Підгайчики – 1
• с. Сокільники – 1
• с. Біла – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Петриків – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Шляхтинці – 1
Чортківський район (122 особи):
• м. Чортків – 19
• с. Біла – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Вигнанка – 2
• с. Джурин – 2
• с. Залісся – 2
• с. Косів – 1
• с. Мухавка – 2
• с. Переходи – 2
• с. Росохач – 1
• с. Семаківці – 1
• с. Шманьківці – 1
• м. Борщів – 5
• смт Скала-Подільська – 3
• с. Залісся – 1
• с. Тулин – 1
• с. Цигани – 1
• м. Бучач – 14
• смт Золотий Потік – 2
• с. Бариш – 1
• с. Жизномир – 1
• с. Зелене – 1
• с. Космирин – 1
• с. Костільники – 1
• с. Медведівці – 1
• с. Сновидів – 2
• с. Трибухівці – 1
• смт Гусятин – 1
• с. Оришківці – 3
• с. Целіїв – 1
• с. Яблунів – 1
• м. Заліщики – 11
• смт Товсте – 6
• с. Винятинці – 3
• с. Ворвулинці – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Нирків – 2
• с. Новосілка – 1
• с. Садки – 1
• с. Шутроминці – 4
• м. Монастириська – 6
• сел. Коропець – 1
• с. Вербка – 1
• с. Дубенка – 2
• с. Ковалівка – 1
• с. Чехів – 2