Тернопільщина розпочинає відкритий запис на «публічну вакцинацію» 

Згідно внесених змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, у разі відсутності можливості вакцинації визначених груп із першого та другого етапів для популяризації вакцинації рекомендується залучати публічних та громадських діячів:

Ветеранів АТО/ООС;

Народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, лідерів і представників релігійних організацій;

Видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, які старші 60 років.

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Тим, хто готовий власним прикладом підтримати кампанію, ми пропонуємо заповнити форму

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Щеплення публічних осіб відбувається добровільно, використовуємо лише залишки вакцин. Управління охорони здоров’я повідомляє охочих відповідно до порядку запису. Таким чином публічним особам для вакцинування потрібно бути готовим в межах години дістатися до зазначеного пункту вакцинування.

Саме імунізація сьогодні – наш помічник у боротьбі зі світовою епідемію.