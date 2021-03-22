Лікар-невропатолог Світлана Стоян розповіла, як себе може проявити інсульт

Головними факторами ризику інсульту є: нездорове харчування, малорухомий спосіб життя та ожиріння, паління цигарок, зловживання алкоголем, високий кров’яний тиск (гіпертонія), цукровий діабет, підвищений рівень холестерину у крові, несприятливі психосоціальні чинники (стрес).

– Перші ознаки інсульту легко запам’ятати завдяки абревіатурі МОЗОК:

М – раптове порушення мовлення (вимова не розбірлива та плутана);

О – раптова асиметрія обличчя (людина не може посміхнутися, при цьому зазвичай опускається куток губ);

З – раптове запаморочення;

О – очі, раптове погіршення зору;

К – раптова слабкість чи оніміння кінцівок.

Але хочу додати, що інколи інсульт проявляється лише інтенсивним головним болем. У разі виявлення хоча б одного із цих проявів потрібно негайно телефонувати на «103» або при можливості самостійно доставити пацієнта у приймальне відділення спеціалізованої лікарні, адже людина з інсультом, яка отримає кваліфіковану медичну допомогу протягом перших 4-5 годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя, – розповіла завідувач інсультного відділення, лікар-невропатолог вищої кваліфікаційної категорії Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Світлана Стоян.