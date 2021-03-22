Влада майже у два рази підняла тарифи на воду для мешканців м.Збараж

Виконком Збаразької міської ради планував підняти тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Про це повідомляє депутат збаразької міської ради Світлана Боднар.

І він це зробив.

Як з’ясувалося, 19 березня, на засіданні виконкому Збаразької міської ради уже затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

18,78 гривень тепер доведеться платити за водопостачання та 26,83 гривень за водовідведення.

Разом за метр кубічний доведеться платити 45,61 гривень.

З 2018 року дотепер збаражани платили за воду 24,35 гривні (послуга водопостачання та водовідведення разом).

Проект рішення виконкому, оприлюднений на сайті міської ради, до уваги збаражан.

Колективні звернення людей до влади міста, схоже, тільки відтермінували збільшення вартості води у Збаражі, але, як бачимо, не надовго, – каже депутат.