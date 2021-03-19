Статистика невтішна: 625 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині. 5 людей померли
625 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 19 березня 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 5 (чоловік 69 р. Чортківський район с. Новосілка, чоловік 70 р. м. Борщів, жінка 72 р. Тернопільський район с. Плотича, жінка 77 р. м. Тернопіль, чоловік 71 р. Чортківський район с. Більче-Золоте)
одужало – 264 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 1361
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 48758 осіб;
одужало – 41939 осіб;
летальних випадків – 678 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5312 (4767 одужало, 74 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1140 (1006 одужало, 18 летальних)
– Тернопільський район – 29163 (25190 одужало, 366 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 13526 (11466 одужало, 166 летальних)
– Чортківський район – 14283 (11982 одужало, 235 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2035 (1657 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (52 особи):
• м. Кременець – 9
• м. Почаїв – 2
• с. Білокриниця – 2
• с. Великі Бережці – 2
• с. Горинка – 1
• с. Кімната – 1
• с. Рибча – 4
• с. Ридомиль – 3
• с. Розтоки – 1
• м. Ланівці – 9
• с. Білозірка – 2
• с. Грибова – 1
• с. Москалівка – 2
• с. Оришківці – 1
• м. Шумськ – 3
• с. Биківці – 1
• с. Залісці – 1
• с. Підгайці – 4
• с. Піщатинці – 2
• с. Тилявка – 1
Тернопільський район (359 осіб):
• м. Тернопіль – 155
• м. Бережани – 18
• с. Гиновичі – 3
• с. Жовнівка – 1
• с. Жуків – 1
• с. Квіткове – 1
• с. Котів – 1
• с. Куропатники – 2
• с. Потутори – 1
• с. Урмань – 2
• с. Шайбівка – 2
• с. Шибалин – 5
• м. Збараж – 11
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Доброводи – 2
• с. Залужжя – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Ліски – 1
• с. Старий Збараж – 1
• с. Чернихівці – 6
• м. Зборів – 2
• с. Годів – 1
• с. Загір’я – 3
• с. Івачів – 1
• с. Курівці – 1
• с. Озерянка – 3
• с. Озерна – 2
• с. Розгадів – 1
• с. Цебрів – 1
• смт Козова – 10
• с. Бишки – 1
• с. Великий Ходачків – 2
• с. Вікторівка – 1
• с. Криве – 4
• с. Потік – 1
• смт Підволочиськ – 9
• с. Колодіївка – 1
• с. Качанівка – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Оріховець – 1
• с. Остап’є – 3
• с. Староміщина – 1
• с. Скорики – 1
• с. Хмелиська – 2
• с. Чернилівка – 1
• с. Шельпаки – 1
• м. Підгайці – 1
• с. Литвинів – 1
• с. Мужилів – 1
• с. Новосілка – 1
• с. Сільце – 1
• м. Теребовля – 10
• смт Микулинці – 5
• с. Бурканів – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Деренівка – 2
• с. Залав’є – 1
• с. Конопківка – 1
• с. Мшанець – 2
• с. Підгайчики – 3
• с. Семенів – 1
• с. Стара Могильниця – 2
• смт Великі Бірки – 9
• смт Велика Березовиця – 11
• с. Байківці – 1
• с. Біла – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Домаморич – 1
• с. Івачів Долішній – 1
• с. Ігровиця – 4
• с. Лучка – 2
• с. Малий Ходачків – 2
• с. Миролюбівка – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Петриків – 3
• с. Підгородне – 3
• с. Смиківці – 1
• с. Серединки – 2
Чортківський район (214 осіб):
• м. Чортків – 33
• смт Заводське – 10
• с. Біла – 3
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Давидківці – 3
• с. Залісся – 3
• с. Колиндяни – 2
• с. Нагірянка – 1
• с. Переходи – 1
• с. Полівці – 1
• с. Росохач – 2
• с. Угринь – 2
• с. Улашківці – 5
• с. Шманьківці – 4
• м. Борщів – 14
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Верхняківці – 1
• с. Вигода – 1
• с. Гермаківка – 2
• с. Горошова – 1
• с. Гуштин – 2
• с. Жилинці – 1
• с. Збручанське – 2
• с. Зелене – 2
• с. Іване-Пусте – 2
• с. Кривче – 1
• с. Михайлівка – 4
• с. Озеряни – 1
• с. Шупарка – 1
• м. Бучач – 8
• смт Золотий-Потік – 3
• с. Бариш – 3
• с. Жизномир – 1
• с. Медведівці – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Пишківці – 2
• с. Скоморохи – 2
• с. Соколів – 3
• с. Сороки – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Цвітова – 1
• смт Гусятин – 4
• м. Копичинці – 6
• м. Хоростків – 2
• смт Гримайлів – 4
• с. Гадинківці – 3
• с. Зелене – 2
• с. Клювинці – 1
• с. Оришківці – 2
• с. Саджівка – 1
• с. Самолусківці – 1
• с. Сидорів – 2
• с. Сухостав – 1
• с. Яблунів – 1
• м. Заліщики – 10
• смт Товсте – 4
• с. Бедриківці – 1
• с. Винятинці – 4
• с. Дорогичівка – 1
• с. Дуплиська – 2
• с. Іване-Золоте – 1
• с. Зелений-Гай – 1
• с. Колодрібка – 1
• с. Литячі – 1
• с. Мишків – 2
• с. Новосілка – 3
• с. Садки – 1
• с. Торське – 1
• с. Шутроминці – 2
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 3
• с. Вербка – 1
• с. Вістря – 1
• с. Гончарівка – 2
• с. Світле – 1
• с. Яргорів – 1