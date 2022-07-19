7 простих ідей як корисно та цікаво провести дитині влітку час

Щоб хоч трішки відволікти думки дітей від війни та, щоб літо вони провели цікавіше та з користю, дитяча студія з розвитку та дозвілля “Акварель” запрошує діток

( 1- 12р) на цікаве дозвілля та розвиваючі заняття:



Ранній розвиток для малюків разом із мамою в групах 1-2р та 2-3р



Курс “Я самостійний/на” для діток 3-5 р, (розвиваючі заняття з розвитку інтелектуального та креативного мислення, адаптація до соціуму)



Літня майстерня дозвілля та розвитку для дітей 6-12 років (творчі майстер класи, цікаві розвиваючі квести та завдання, дозвілля)



Погодинне перебування в кімнаті з мамою або з педагогом.



Святкування дня народження (авторська програма для іменинника)



Обирайте заняття, яке б сподобалося вашій дитині та дізнавайтесь більше інформації за тел. О68 696 55 68 або за посиланням



https://instagram.com/ akvarelnew_ternopil?igshid= YmMyMTA2M2Y=

Чекаємо вас дитячій студії розвитку та дозвілля “Акварель”,

вул.Коновальця, 19 (Масив Канада)