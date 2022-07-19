7 простих ідей як корисно та цікаво провести дитині влітку час
Щоб хоч трішки відволікти думки дітей від війни та, щоб літо вони провели цікавіше та з користю, дитяча студія з розвитку та дозвілля “Акварель” запрошує діток
( 1- 12р) на цікаве дозвілля та розвиваючі заняття:
Ранній розвиток для малюків разом із мамою в групах 1-2р та 2-3р
Курс “Я самостійний/на” для діток 3-5 р, (розвиваючі заняття з розвитку інтелектуального та креативного мислення, адаптація до соціуму)
Літня майстерня дозвілля та розвитку для дітей 6-12 років (творчі майстер класи, цікаві розвиваючі квести та завдання, дозвілля)
Погодинне перебування в кімнаті з мамою або з педагогом.
Святкування дня народження (авторська програма для іменинника)
Обирайте заняття, яке б сподобалося вашій дитині та дізнавайтесь більше інформації за тел. О68 696 55 68 або за посиланням
https://instagram.com/
Чекаємо вас дитячій студії розвитку та дозвілля “Акварель”,
вул.Коновальця, 19 (Масив Канада)