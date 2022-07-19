17:18 | 19.07.2022
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Афіша Тернополя 

7 простих ідей як корисно та цікаво провести дитині влітку час

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 Щоб хоч трішки відволікти думки дітей від війни та, щоб літо вони провели цікавіше та  з користю, дитяча студія з розвитку та дозвілля “Акварель” запрошує діток 

( 1- 12р) на цікаве дозвілля та розвиваючі заняття:

Ранній розвиток для малюків разом із мамою в групах 1-2р та 2-3р

Курс “Я самостійний/на” для діток 3-5 р, (розвиваючі заняття з розвитку інтелектуального та креативного мислення, адаптація до соціуму)

 Літня  майстерня дозвілля та розвитку для дітей 6-12 років (творчі майстер класи, цікаві розвиваючі квести та завдання, дозвілля)

Погодинне перебування в кімнаті з мамою або з педагогом.

Святкування дня народження (авторська програма для іменинника)

Обирайте заняття, яке б сподобалося вашій дитині та дізнавайтесь більше інформації за тел. О68 696 55 68 або за посиланням

https://instagram.com/akvarelnew_ternopil?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Чекаємо вас дитячій студії розвитку та дозвілля “Акварель”,
вул.Коновальця, 19 (Масив Канада)

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