На війні загинув захисник Юрій Лошньовський з Тернопільщини

Теребовлянська міська рада з глибоким сумом повідомляє про загибель на війні уродженця Теребовлі Юрія Павловича Лошньовського, 05.05.1989 року народження.

Життя захисника обірвалося 29 липня 2026 р. під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку поблизу населеного пункту Веселе.

У жовтні 2024 року Юрій став на захист України, вступивши до лав військової частини оперативно-тактичного з’єднання – 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія». Його бойовим позивним був «ЛЮК» – абревіатура, утворена з перших літер його прізвища, власного імені, а також імен дружини та донечки. З 30 травня 2025 року Юрій обіймав посаду стрільця-санітара.

Юрій Лошньовський навчався у Теребовлянській загальноосвітній школі №1. Працював у дорожній службі. У листопаді 2014 року одружився та переїхав до Києва, де проживав разом із сім’єю. Разом із дружиною Юлією вони виховували донечку Кіру. У Теребовлі проживають батьки Юрія. Приклад мужності, честі та військового обов’язку він змалку бачив у своєму батькові Павлові, який був учасником бойових дій в Афганістані.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, донечці, батькам, рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Юрія. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови у скорботі. Нехай світла пам’ять про мужнього воїна назавжди житиме в серцях тих, заради кого він віддав найдорожче – своє життя.

Чин похорону воїна відбудеться 4 серпня 2026 р. у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Там же Юрія Лошньовського буде поховано.

Вічна і світла пам’ять Герою!