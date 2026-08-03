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На війні загинув захисник Юрій Лошньовський з Тернопільщини

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Теребовлянська міська рада з глибоким сумом повідомляє про загибель на війні уродженця Теребовлі Юрія Павловича Лошньовського, 05.05.1989 року народження.
🩶Життя захисника обірвалося 29 липня 2026 р. під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку поблизу населеного пункту Веселе.
🪖У жовтні 2024 року Юрій став на захист України, вступивши до лав військової частини оперативно-тактичного з’єднання – 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія». Його бойовим позивним був «ЛЮК» – абревіатура, утворена з перших літер його прізвища, власного імені, а також імен дружини та донечки. З 30 травня 2025 року Юрій обіймав посаду стрільця-санітара.
Юрій Лошньовський навчався у Теребовлянській загальноосвітній школі №1. Працював у дорожній службі. У листопаді 2014 року одружився та переїхав до Києва, де проживав разом із сім’єю. Разом із дружиною Юлією вони виховували донечку Кіру. У Теребовлі проживають батьки Юрія. Приклад мужності, честі та військового обов’язку він змалку бачив у своєму батькові Павлові, який був учасником бойових дій в Афганістані.
Висловлюємо щирі співчуття дружині, донечці, батькам, рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Юрія. Розділяємо ваш невимовний біль і схиляємо голови у скорботі. Нехай світла пам’ять про мужнього воїна назавжди житиме в серцях тих, заради кого він віддав найдорожче – своє життя.
Чин похорону воїна відбудеться 4 серпня 2026 р. у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Там же Юрія Лошньовського буде поховано.
Вічна і світла пам’ять Герою!🕯️

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