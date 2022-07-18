В связи с полномасштабной войной России против Украины купить берцы демисезонные стало еще более актуальной задачей непосредственно для военных, их родственников, волонтеров. Если ранее их покупали в основном для обеспечения солдат лишь на Востоке и для туристических целей, современные реалии сместили градус и сделали эту обувь еще более нужной и востребованной.

Армейская обувь для весны, лета и осени имеет весомые преимущества по сравнению, например, с кроссовками. Среди них стоит выделить такие:

надежная зафиксированная посадка, что не сковывает движение, при этом надежно защищает стопу и голеностоп в правильном положении;

язычок, который прилегает к голеностопу, часто защищает от натирания;

облегченная конструкция, позволяющая не так быстро ноге уставать;

использование различных натуральных и синтетических материалов защищает ногу от перегрева и минимизирует риски активного потоотделения. В холодное же время они защищают ногу от переохлаждения.

Обувь такого фасона хорошо комбинируется со штанами из натуральных тканей, что заправляются вовнутрь. Для городской или туристической носки могут использовать шорты и удлиненные бриджи. За счет удлиненного голенища со шнуровкой удается удержать правильное положение стопы и голеностопа даже в условиях бега или другой физической нагрузки. Для фасона характерный закругленный носок, который традиционно имеет дополнительную резиновую вставку, что защищает обувь от сбивания и механических повреждений.

Рекомендации, как выбрать берцы демисезонные

Грамотно подбираем размер. Если вы в Киеве, то можете смело подъехать в наши офлайн-магазины и выбрать подходящую пару. Если же вы не в столице, или покупаете обувь человеку без его участия, нужно знать точную длину стопы в положении стоя. Замеры лучше проводить вечером, когда нога уставшая и слегка отекла. Затем добавьте 1–2 см на ширину подошвы, и получите максимально идеальный вариант. Заказывая модели онлайн, уточните у менеджеров длину стопы конкретной модели или узнайте о ней в актуальном описании товара. Определяем тип материалов. Как правило, для демисезонных моделей для колен ища используется натуральная или искусственная кожа с дополнительными «дышащими» вставками. Именно они отвечают за соблюдение гигиенических параметров и формирование нужного микроклимата внутри. Важно уточнить и материал для подошвы, ведь она должна выдерживать столь большие нагрузки и не трескаться при сгибании. Для этого применяются эластичные, но довольно крепкие сплавы пластмассы, резины. Не забывает о стельке, которая на ряду с небольшими отверстиями для циркуляции воздуха, должна демонстрировать высокий показатель в отталкивании влаги. Некоторые разновидности имеют специальное повышенное уплотнение посередине с внутренней стороны стопы для того, чтобы обеспечить более быстрое движение крови. Плюс, такая стелька подходит для людей с диагнозом «плоскостопие» и позволяет формировать правильную позицию.

Одним их важных аспектов в выборе обуви остается цвет. Помимо традиционного камуфляжного оттенка, в каталоге можно найти черные, зеленые, песочные, коричневые разновидности. Как правило, шнуровка в тон голенища, или же выполненная в классическом черном решении. Крючки и петли для шнуровки оформлены хромированными или окрашенными металлическими вставками.

Как формируется стоимость на берцы весна–осень?

Интернет-магазин «Панцирь» предлагает берцы демисезонные купить по цене, что не станет для вас шоком. В ассортименте продукции представлены пары в широком модельном решении от украинских и иностранных производителей. Если сомневаетесь касательно той или иной марки, можно прочесть отзывы о ней, или задать вопросы менеджерам.

На итоговый ценник влияют такие факторы:

репутация торговой марки;

используемые материалы.

За счет налаженных прямых поставок от производителей удается удерживать приемлемую цену на различные марки, а также быстро отправлять их в регионы Украины, ведь есть всегда в наличии. Интернет-магазин выгодно предлагает купить берцы демисезонные в одинарном количестве, или оформить оптовую партию. Плюс, что есть различные варианты оплаты: картой, наличными, через банковский перевод.