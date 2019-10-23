Для тернополян готують безкоштовний доступ до різних видів спорту

У п’ятницю, 25 жовтня, о 19:00 в Тернопільському обласному драмтеатрі відбудеться благодійний концерт “Вийди за межі” за участю християнських гуртів України. Зібрані кошти передадуть на розвиток соціального оздоровчого проекту “Ternopil Open Training Camp”.

“Ternopil Open Training Camp” – об’єднана команда тренерів і спортсменів з різних видів спорту, яка дасть можливість будь-якій людині, не залежно від віку та фізичної підготовки, безкоштовно спробувати себе у різних видах спорту.

Придбати квиток на концерт “Вийди за межі” можна в ЦУМі, відділ “Коніка”, бульвар Т. Шевченка, 24.