На Тернопільщині провели християнську версію гри “Що? Де? Коли?”

17 жовтня у селищі Козлів, Козлівського деканату на Тернопільщині відбулася християнська інтелектуальна гра для молоді «Що? Де? Коли?» під назвою «Дари і плоди Святого Духа». Захід проводиться з ініціативи Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ. Переможці візьмуть участь у змаганнях

на архиєпархіальному рівні.

У селищі Козлів, в приміщенні школи, проведено деканальний рівень християнської інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», участь у якій взяли близько 60 дітей шкільного віку з парафіяльних катехитичних шкіл Козлівського деканату. Змагання проходили у двох вікових категоріях: молодша (10-13 років) та старша (14-17 років).

Перед початком гри, яку розпочали із спільної молитви, учасників привітав протопресвітер Козлівського деканату о. Роман Гук. Голова Катехитичної комісії деканату о. Роман Коцур пояснив присутнім правила гри та побажав дітям успіхів. Тематика гри базувалася на книзі: «Дари і плоди Святого Духа», зокрема про блаженного Климентія Шептицького, 150 років від дня народження якого відзначаємо у 2019 році.

Гру «Що? Де? Коли?» оцінювало компетентне журі, у склад якого входили: о. декан Роман Гук, о. Андрій Гураль, о. Остап Луців та о. Ігор Демчук. У інтелектуальних поєдинках молодшої групи зустрілися: «Глорія», «Відкриті серця», «Божі мандрівники», «Ісусові діти», а також «Милосердні серця». У старшій віковій групі поєдналися: «Діти милосердя», «Блаженні», «Діти Небесного Отця», «Милосердні самаряни», «Світло надії» а також «Благовіст».

Перемогу у молодшій віковій категорії здобула команда учасників з Таурова «Божі мандрівники», у старшій – команда учасників з Козлова «Милосердні самаряни».

Завершилися змагання привітаннями переможців, врученням похвальних листів та спільною фотографією, після чого всіх учасників запросили за солодкий стіл. Питання в часі гри були сформовані на основі книги «Дари і плоди Святого Духа», Львів: Катехитична комісія КГВА УГКЦ, 2019 р.