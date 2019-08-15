Дзвінка Торохтушко з Тернопільщини готується до «Медових гостин»

Відома тернопільська письменниця Дзвінка Торохтушко (Любов Бурак) братиме участь у мистецькому святі «Медові гостини».

А відбудеться воно у Млинові, що на Рівненщині, 18 серпня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Млинівська райдержадміністрація.

– Мистецьке свято «Медові гостини» відбудеться вже традиційно у Млинові. Цьогоріч його проведуть у неділю, 18 серпня, напередодні великого релігійного свята Преображення Господнього або, як кажуть в народі – Спаса. Гостей чекатимуть смачні частування, цікаві виставки народних умільців та медоварів, святковий концерт від млинівчан та гостей, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для любителів літератури відбудеться творча зустріч із відомою тернопільською письменницею Дзвінкою Торохтушко та авторкою пісень Богданою Трофим’юк.

У рамках свята діятиме літературна платформа, де, окрім спілкування із письменниками, кожен охочий зможе придбати їхні книги.

Терен