Як відзначив поважний ювілей митрополит із Тернопільщини Василій Семенюк

11 серпня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася дуже радісна подія, у цей день відзначив своє сімдесятиліття від дня народження, сорокап’ятиліття священства і п’ятнадцяту річницю єпископського служіння архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк). Саме завдяки великим старанням, невтомній праці та наполегливості митрополита Василія у Зарваниці відновлено та розбудовано відомий на весь світ Марійський відпустовий центр.

Святкування розпочалося подячною Архиєрейською Божественною Літургією, яку спільно з Ювіляром очолили єпископ Коломийський владика Василій (Івасюк), екзарх Луцький владика Йосафат (Говера), єпископ Бучацький владика Дмитрій (Григорак), єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк). Їм співслужили велика кількість священиків нашої архиєпархії, які також прибули, аби привітати свого духовного батька з ювілеями.

Проповідь виголосив владика Йосафат, у якій роздумував над важкими часами підпілля Української Греко-Католицької Церкви. Він неодноразово згадував приклади невтомної праці, глибокої віри, самопожертви митрополита, завдяки яким наша церква збереглась та ще яскравіше відновилась на теренах Тернопільщини.

Після Богослужіння митрополит Василій подякував усім присутнім, за те що так чисельно прибули, щоб подякувати Господу за дар Його життя. Подякував владикам, духовенству, представникам Апостольської нунціатури, своїм рідним та близьким. У цей день на адресу Митрополита звучало чимало теплих слів, щирих побажань, духовних пісень та многаліття.

Священики та працівники Марійського духовного центру на чолі з ректором МДЦ «Зарваниця» о. м. Володимиром Фірманом складають щирі вітання митрополиту Василію у цей особливий час.

Нехай Всемилостивий Господь, за молитвами Зарваницької Матері Божої рясно обдарує Вас міцним здоров’ям та щедрими Божими ласками!

Прес-служба Марійського духовного центру