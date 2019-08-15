Більше 820 безробітних жителів Тернопільщини вже мають власний «електронний кабінет шукача роботи»

Державна служба зайнятості, використовуючи нові технології, активно запроваджує сучасні підходи в обслуговуванні громадян. Так, кожен шукач роботи чи безробітний, зареєстрований у Тернопільській обласній службі зайнятості, може скористатися сервісом «Електронний кабінет шукача роботи» на Інтернет-ресурсі державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua https://ter.dcz.gov.ua/ cabinet ). Він є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії клієнта та служби зайнятості з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Цьогоріч цією послугою вже скористалися 829 жителів Тернопільщини.

У чому ж переваги? Це дистанційно, зручно, оперативно! Наприклад, якщо Ви загубили талончик на відвідування служби зайнятості, зайшовши у свій електронний кабінет, можна дізнатися дату і час наступного візиту; самостійно зареєструватися на участь в тренінгу, що зацікавив; довідатися про розмір нарахованої допомоги з безробіття. Через власний «електронний кабінет» також можна:

– підібрати роботу;

– створити резюме;

– ознайомитися з графіком і темами запланованих заходів: семінарів, тренінгів, ярмарків вакансій, презентацій роботодавців, засідань клубів, Днів відкритих дверей тощо;

– ознайомитися з можливостями тимчасової зайнятості;

– дізнатися про заплановані та фактичні відвідування служби зайнятості;

– переглянути опрацьовані вакансії та пропозиції роботи;

– дізнатися про можливості професійного навчання;

– скористатися сервісами профорієнтаційної платформи.

І все це – не виходячи із дому. Зареєструвати свій персональний електронний кабінет дуже просто. Для цього у місцевому підрозділі служби зайнятості Тернопільщини треба повідомити адресу електронної скриньки, отримати логін і пароль для входу в електронний кабінет. Відтак будь-якої миті Ви зможете отримувати потрібну інформацію, не витрачаючи зайвого часу.