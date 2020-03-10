17:31 | 10.03.2020
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Афіша Тернополя 

EPOLETS голосно повертаються з концертом у Тернопіль!

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Після творчої паузи EPOLETS голосно повертаються з концертом у Тернопіль!

Весняне загострення і розмаїття свіжої енергії. Саме час для нестримних нічних пригод! 

2 квітня Epolets влаштують фірмову рок-дискотеку в Тернополі. Гурт виконає всі головні хіти з усіх чотирьох альбомів однойменного дебютного, «Dogma», «Cult», і «Дiти Моря». Разом з тим, слухачів чекають і численні сюрпризи. Один з них жива презентація поки не названої нової пісні.

«Танцюй, ніби нікого нема» — саме цей рядок однієї з пісень гурту надихнула хлопців на цілий тур:
«Ми приведемо тебе в твій улюблений клуб, змусимо посміхатися й танцювати так, як ти цього не робиш навіть вдома наодинці з собою».


У танцювальну програму включені бойовики із хітів гурту за весь час. Вибір клубів не випадковий, а рішення поїхати в тур спонтанне, а саме тому хлопці вважають його справжнім back to the roots!

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