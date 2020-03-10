“Сопель хоче знищити медицину Тернопільщини напередодні епідемії коронавірусу!” – заява медиків-волонтерів

Чиновники Тернопільської обласної державної адміністрації затіяли цілу кампанію щодо дискредитації керівництва місцевого медуніверситету. Протягом кількох днів соціальні мережі рясніли рекламою прямого ефіру сина колишнього ректора ТНМУ.

До редакції “Тернополян” надійшов лист від медиків-волонтерів, які всі роки антитерористичної операції на сході України допомагають нашим воїнам. На їх думку, така інформаційна хвиля – це спланована акція, організатори якої сидять у стінах Тернопільської обласної державної адміністрації.

“Ми, медики-волонтери, висловлюємо велике занепокоєння розхитуванням ситуації навколо Тернопільського національного медичного університету напередодні виборів ректора, – йдеться у заяві. – Вже сьогодні стає зрозуміло, що дестабілізація відбувається з кабінету, ще поки діючого, голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Нещодавно син попереднього ректора очорняв чесне ім’я діючого ректора Михайла Корди, таким чином принижував досягнення колективу одного з кращих профільних ВУЗів України.

Та найбільше нас стурбувало не так кількість вилитого бруду, адже ми знаємо ректорські амбіції сина попереднього ректора, а факт намагання знищити, на нашу думку, систему охорони здоров’я Тернопільської області напередодні загрози масово розповсюдження коронавірурсу COVID-19. Як ми бачимо, вже сьогодні вся територія Італії фактично закрита на карантин. Зрозуміло, що у найближчі дні ця страшна хвиля докотиться до України і до нашого краю. Тернопільський національний медичний університет – це основа медицини Тернопілля. Саме на плечі діючих викладачів-медиків найближчим часом впаде чи не найбільше навантаження щодо подолання наслідків коронавірусу. І саме зараз розпочалася інформаційна хвиля дискредитації медуніверситету.

Варто зауважити, що на самі вибори ректора ТНМУ зареєструвався всього один претендент – теперішній ректор Михайло Корда. Решту чи не змогли виконати вимоги щодо відбору претендентів, чи то не знайшлося сміливості. Як нам вдалося з’ясувати, вже майже звільнений голова ОДА Ігор Сопель вирішив під кінець своєї нетривалої та неефективної роботи просунути на “тепле” місце свою людину.

Це ще раз доводить , що голова ОДА Ігор Сопель вже вкотре відверто виступив проти пересічних людей. Спочатку він “переступив” через голови громади Мукилинець та всієї Тернопільської області, вирішивши вислужитися перед київським керівництвом, та поселити на карантин у непідготовлений санаторій “Медобори” евакуйованих людей з Китаю. Результатом таких кроків стали масові протести та подальше заява президента Зеленського про звільнення Сопеля.

Складається таке враження, що теперішньою інформаційною атакою керманич “білого дому” на Грушевського хоче помститися всім жителям Тернопілля за свої ж промахи. Ігор Сопель не зміг виконати свої ж обіцянки перед Урядом щодо використання санаторію “Медобори”, як карантинної установи. Невже свої образи на тернополян високопоставлений чиновник вирішив виплиснути у вигляді знищення системи охорони здоров’я у всій області?!!”