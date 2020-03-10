18:32 | 10.03.2020
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Новини Тернополя 

Сьогодні селищу Великі Бірки — 610 років!

Irena 1 Views Прокоментуй!
Роман Мацелюх – краєзнавець, громадський діяч, колишній селищний голова розповідає про історію Великих Бірок у селищній бібліотеці.

Перша згадка про Борки датується 1410 роком. 10 березня у Теребовлі було підтверджено уклад границі старостою Подільським і Теребовлянським Петром Владковичем.

Про історію Великих Бірок пропонуємо прочитати у виданнях:
“Історія міст і сіл УРСР” – 26-томне енциклопедичне видання про історію укаїнських міст, сіл, областей і районів. Роки видання томів: 1967-1974.
Мацелюх Р., Побер Б., Ханас “В. Великі Бірки – з глибини віків до наших днів”. Історико-краєзнавчий нарис.- Тернопіль: Лілея, 2005.
“Тернопільщина. Історія міст і сіл”. У 3-х томах, 2014.

Ольга Василюк

 

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