П’ять плюсів раннього вивчення англійської мови. У “Промінчиках” навчають мови за методикою В. Мещерякової

I CAN SING! I CAN SPEAK! I CAN READ! Переваги володіння двома і більше мовами очевидні — це можливість спілкуватися з великою кількістю людей, подорожувати і навчатися за кордоном, отримати цікаву роботу та багато іншого. А якщо вивчати іноземну мову з дитинства, то її можна засвоїти не гірше за рідну. Що дає раннє вивчення мови?

1. Надзвичайно легке засвоєння іноземної мови

Дитина цілком природно може опанувати будь-яку іноземну мову, але тільки до певного віку – 8-9 років. Те, що діти засвоюють без будь-яких зусиль в 3-5 років, надалі дається їм дуже важко або взагалі не дається. Те, що дорослі засвоюють важко, діти вивчають, граючись. Те, що дорослі засвоюють із швидкістю равлика, дітям дається майже миттєво.

2. Правильна вимова, майже як у носія

Діти завжди наслідують те, що чують, і у них це виходить на диво добре! Вони здатні сприймати найдрібніші відмінності звуків та інтонацій. Їхні чутливі вуха допомагають їм вловлювати і повторювати складні звуки, які часто важко даються дорослим і навіть підліткам.

3. Зміцнення впевненості в собі

Діти постійно вчаться чомусь новому, але вміння спілкуватися на іноземній мові — досвід, який приносить найбільше задоволення в будь-якому віці. Радість від перших успіхів на шляху до оволодіння іноземною мовою може пробудити в дітях велике бажання до навчання в цілому. А оскільки мова в ранньому віці засвоюється інтуїтивно і природно, легкість і задоволення, які супроводжують цей процес, підвищують у дітей упевненість в собі.

4. Кращі навички читання

Дослідження, проведені Йоркським університетом в Канаді, показали, що знання другої мови дає дітям-білінгвам переваги при навчанні читанню. З віком ця перевага не втрачається, а тільки зростає. Та й саме по собі вміння читати на двох мовах вже вражає!

5. Корисне тренування для мозку

Вивчення другої мови— відмінна зарядка для мозку, яка допомагає розім’яти і зміцнити його. Вивчати іноземну мову— все одно що водити мозок в спортзал!

Якщо Ви хочете, щоб в майбутньому Ваша дитина вільно спілкувалася англійською, необхідно вже сьогодні закласти міцну базу англійською мови. І найкраще це зробити з допомогою унікальної методики В. Мещерякової «I love English», що враховує особливості розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Саме за цією методикою оволодівають англійською мовою діти від 3-х до 10 років у приватному закладі позашкільної освіти «Промінчики». І результати просто вражають.

Кожен урок за цією методикою – це гра на іноземній мові. Граючись, діти поступово починають вільно говорити англійською! Так, саме говорити, а не тільки розповідати вірші, співати пісні і називати предмети. Адже іноземна мова – це передусім засіб спілкування! Цікаві, захоплюючі, комунікативні заняття забезпечують занурення малюка в мовленнєве середовище за короткий термін. Поступово відбувається внутрішній процес навчання: діти починають спочатку розуміти, а потім і говорити англійською зі своїми друзями і іграшками. На цих уроках діти не вчать англійську – вони просто нею говорять!

Методика має 4 основні сходинки вивчення мови:

1) Для діток 3-5 років музично-ігровий курс «I cаn SING»

2) Для дітей 5-7 р. курс «I cаn SPEAK»

3) Для дітей 6-8 р. курс «I cаn READ»

4) Для дітей 8-10 р. курс «I cаn WRITE»

Детальніше про чотири сходинки вивчення англійської мови за методикою В. Мещерякової, а також відгуки батьків, чиї діти відвідували наші заняття з англійської, читайте на сайті http://prominchyky.com.ua/ anhliiska-mova/

Але краще один раз побачити, ніж багато разів прочитати! Тому записуйтесь на безкоштовні відкриті заняття з англійської мови в рамках Дня відкритих дверей «Промінчиків». Чекаємо вас разом з дітьми 4 вересня. Щоб дізнатися розклад і записатися, дзвоніть 067-353-1432.