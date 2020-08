П’ять плюсів раннього вивчення англійської мови. У “Промінчиках” навчають мови за методикою В. Мещерякової

I CAN SING! I CAN SPEAK! I CAN READ!

Переваги володіння двома і більше мовами очевидні — це можливість спілкуватися з великою кількістю людей, подорожувати і навчатися за кордоном, отримати цікаву роботу та багато іншого. А якщо вивчати іноземну мову з дитинства, то її можна засвоїти не гірше за рідну. Що дає раннє вивчення мови?