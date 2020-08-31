08:00 | 31.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Черговий рекорд у Тернополі – наймасовіший танець в умовах карантину (відео)

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

30 серпня на Театральному майдані  в рамках святкування  в рамках святкування 480- ї річниці Дня народження міста Тернополя відбулося виконання рекордної танцювальної композиції «Рекордно танцюємо!!!».

 Учасники рекорду «Наймасовіший танець з 100 і більше учасниками в умовах карантину» були одягнуті у футболки кольорів українського прапора з українською символікою і у масках.

Відстань між ними була витримана у 1,5 м.

Цей рекорд є символ того, що Укра’на пристосовується жити в карантинних умовах, і діти- головне багатство нації – бажають соціалізаціі і повноцінного щасливого дитинства, – кажуть організатори.

Вік учасників рекорду 7-14 років. 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *