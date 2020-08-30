30 серпня підтверджено 159 випадків зараження COVID-19 та три летальних випадки у Тернопільській області. Офіційна інформація

Станом на 30 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5858 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5432 випадки – дорослі, 426 випадків – діти), з них 69 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3015 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3751, з яких 1984 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 114 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1767 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 124 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).