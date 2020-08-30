30 серпня підтверджено 159 випадків зараження COVID-19 та три летальних випадки у Тернопільській області. Офіційна інформація

Станом на 30 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 5858 випадках діагноз лабораторно підтверджений (5432 випадки – дорослі, 426 випадків – діти), з них 69 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 3015 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 3751, з яких 1984 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 114 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1767 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 124 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 1586 (726 одужало, 7 летальних, 853 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 333 (118 одужало, 5 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 82 (27 одужало, 1 летальний , 54 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 277 (128 одужало, 2 летальних, 147 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 290 (118 одужало, 1 летальний , 171 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 170 (65 одужало, 8 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 97 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 305 (166 одужало, 5 летальних, 134 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 81 (41 одужало, 40 продовжують хворіти);
– Козівський район – 161 (82 одужало, 2 летальних, 77 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 499 (447 одужало, 8 летальних, 44 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 178 (134 одужало, 44 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 328 (260 одужало, 6 летальних, 62 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 102 (46 одужало, 1 летальний, 55 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 25 (9 одужало, 3 летальних, 13 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 195 (65 одужало, 2 летальних, 128 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 490 (202 одужало, 4 летальних, 284 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 494 (166 одужало, 3 летальних , 325 продовжують хворіти);
– Шумський район – 262 (215 одужало, 10 летальних, 37 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 15 осіб;
– проведено 1313 досліджень методом ПЛР;
– проведено 157 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 12 осіб виявлено позитивний результат та 13 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4 осіб виявлено позитивний результат.
– підтверджено 159 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (39 осіб)
Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Потутори – 1
• с. Урмань – 1
• с. Підвисоке – 1
• с. Рогачин – 1
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Стрілківці – 1
• с. Кривче – 1
• с. Бережанка – 1
Бучацький район (13 осіб):
• м. Бучач – 5
• с. Звенигород – 1
• с. Жизномир – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Рукомиш – 1
• с. Медведівці – 1
• с. Зелена – 1
• с. Ліщанці – 1
Гусятинський район (3 особи):
• с. Оришківці – 1
• с. Тудорів – 1
• м. Копичинці – 1
Заліщицький район (2 особи):
• с. Торське – 1
• с. Шипівці – 1
Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 4
• м. Вишнівець – 6
• с. Чорний ліс – 1
• с. Федьківці – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Залужжя – 1
• с. Зарубинці – 1
• с. Бутин – 1
Зборівський район (3 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• смт Залізці – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 3
• с. Потік – 1
Кременецький район (2 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Великі Бережці – 1
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Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 1
• с. Грибова – 1
• с. Лопушне – 1
• с. Волиця – 1
• с. Борсуки – 1
️
Монастириський район (12 осіб):
• сел. Коропець – 6
• с. Швейків – 1
• с. Стигла – 1
• м. Монастириська – 1
• с. Світле – 1
• с. Лядське – 1
• с. Вістря – 1
Підволочиський район (9 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• с. Пальчинці – 1
• с. Остап’є – 1
Теребовлянський район (3 особи):
• м. Теребовля – 3
Тернопільський район (16 осіб):
• Великі Гаї – 1
• с. Баворів – 3
• с. Грабовець – 3
• с. Байківці – 2
• с. Підгородне – 3
• с. Романівка – 2
• с. Скоморохи – 1
• с. Застінка – 1
Чортківський район (6 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Угринь – 1
• смт Заводське – 1
Шумський район (11 осіб):
• с. Новостав – 1
• с. Жолобки – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Великі Дедеркали – 5
• с. Вовківці – 1
• с. Потуторів – 2