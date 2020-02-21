Тернопільщина: на Кубок Пушкарів приїде найсильніша людина планети

Вже за лічені дні на Тернопільщині проходитиме чи не найголовніша спортивна подія року – Міжнародний турнір з армспорту “Кубок Пушкарів”. Окрім самих учасників, яких буде чимало, на турнір мають намір завітати і поважні гості.

Зокрема, підтвердив свій приїзд у Кременець і легендарний богатир, український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» та «Найсильніша людина планети», Заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк. Про це на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» пише вдова Андрія Пушкара — Світлана Пушкар.

За словами організаторів, участь у змаганнях візьмуть спортсмени з України, Болгарії, Молдови, Румунії, Швеції, Білорусі.

Спортивний захід триватиме впродовж 29-го лютого і 1 березня. «Кубок Пушкарів 2020» відбуватиметься у Центрі вільного часу “Панорама” (м. Кременець, вул. Почаївська, 2). Початок — об 11 год.

Детальну програму заходу, лінк на реєстрацію учасників, контакти організаторів можна знайти на сторінці події у Facebook.