До свята Весни в «Оксфорд Медікал» діє спеціальна пропозиція
8 березня — найочікуваніше свято всіх жінок . У цей день кожна дівчина хоче бути особливою, привабливою, спокусливою, чарівною. Щоб виглядати відповідно, варто готуватися заздалегідь.
Останні модні тенденції пропагують природну красу жінки — акуратні нігті, доглянуте волосся натурального кольору і здорова шкіра. День усіх закоханих дає можливість подбати про себе і зачарувати коханого своїм ідеальним виглядом.
Недоліки обличчя найважче приховати, тому варто звернутися до професіоналів, які не просто замаскують проблему, а вирішать її. До свята в МЦ «Оксфорд Медікал» діє спеціальна пропозиція:
Збільшення губ – 2599 грн!
Карбоксотерапія – 399 грн!
А також знову починає діяти Ваша улюблена акція на лазерну епіляцію.
3+2 – Дві зони в подарунок!
Крім того у Нас можна придбати подарункові сертифікати для ваших найдорожчих.
Термін дії акції з 24.02 – 08.03
За більш детальнішою інформацією телефонуйте за номером 068 752 52 52 або (0352) 52 52 52.