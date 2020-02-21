16:57 | 21.02.2020
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Бізнес-Погляд 

До свята Весни в «Оксфорд Медікал» діє спеціальна пропозиція

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8 березня — найочікуваніше  свято всіх жінок . У цей день кожна дівчина хоче бути особливою, привабливою, спокусливою, чарівною. Щоб виглядати відповідно, варто готуватися заздалегідь. 

Останні модні тенденції пропагують природну красу жінки — акуратні нігті, доглянуте волосся натурального кольору і здорова шкіра. День усіх закоханих дає можливість подбати про себе і зачарувати коханого своїм ідеальним виглядом.

Недоліки обличчя найважче приховати, тому варто звернутися до професіоналів, які не просто замаскують проблему, а вирішать її.  До свята  в МЦ «Оксфорд Медікал»  діє спеціальна пропозиція:
Збільшення губ – 2599 грн!
Карбоксотерапія – 399 грн!

А також знову починає діяти Ваша улюблена акція на лазерну епіляцію.

3+2  – Дві зони  в подарунок!

Крім того у Нас можна придбати подарункові сертифікати для ваших найдорожчих.

Термін  дії акції  з 24.02 – 08.03

За більш детальнішою інформацією  телефонуйте за номером 068 752 52 52  або (0352) 52 52 52.

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