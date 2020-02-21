Тернопільська студентка Каріна Вовк – чемпіонка міжнародного турніру з боксу

Студентка ТНПУ імені В. Гнатюка чемпіонка міжнародного турніру з боксу. Повідомляють у навчальному закладі.

В місті Люблін (Польща) відбувся VII представницький міжнародний турнір з боксу на призи Люблінського воєводства. У змаганнях взяли участь понад 200 учасниць з спортивних клубів Польщі, Німеччини і України.

На цьому турнірі у складі команди Тернопільської області змагалась студентка факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка 🏆Каріна Вовк здобула 🥇золоту🥇 нагороду у ваговій категорії до 60 кг серед жінок.

Тренується Каріна у обласній школі вищої спортивної майстерності під керівництвом випускника ТНПУ Руслана Фірмана. За словами тренера нашої студентки, юна боксерка провела кілька переможних поєдинків з більш важчими суперницями, що є хорошим досвідом у підготовці до майбутніх відповідальних стартів.

Цей турнір був одним із етапів підготовки до чемпіонату України серед юніорок і жінок, де буде сформовано склад збірної команди України для участі у офіційних міжнародних змаганнях.