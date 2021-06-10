У Тернополі розпочинає роботу Літня екологічна школа

Цікаво і змістовно провести своє дозвілля зможуть учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти у Літній екологічній школі, яка працюватиме на базі Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді з 14 червня по 30 червня 2021 року.

Для слухачів школи будуть організовані та проведені практичні заняття у кутку живої природи, Зимовому саду та акваріумному клубі, на навчально-дослідній учнівській земельній ділянці облекоцентру. Поряд з цим проводяться майстерні з виготовлення квіткових композицій, паперопластики, інтелектуальні, пізнавальні та розважальні ігри на свіжому повітрі, масові еколого-натуралістичні заходи, екскурсії, перегляд відеофільмів на природничу тематику.

Учні школи працюватимуть у таких творчих майданчиках, як:

“Я – дослідник”, “Я – еколог”, “Я – флорист”, “Я – любитель домашніх тварин”, “Я – народознавець”.

Я – народознавець – вивчення народних традицій і звичаїв крізь призму природи. Слухачі школи вивчали особливості побуту українців, заготовляли матеріали та навчалися виготовляти обереги з природного матеріалу, дідухи, павуки, вироби з лози.

Я – флорист – заняття проводились для слухачів, які прагнули навчитися виготовляти флористичні роботи із природного матеріалу – композиції, панно, букети. Окрім того діти опанували основи догляду за кімнатними рослинами в Зимовому саду та теплиці, рослинами на НДЗД Центру.

Я – любитель домашніх тварин – мета роботи напрямку – поглиблення та систематизація знань учнів із зоології, виховання поваги та любові до природи взагалі та тваринного світу зокрема, вивчення умов і правил утримання, годівлі, розведення домашніх тварин, ознайомлення з основами генетики та селекції. Завдання – виховання бережливого ставлення до тварин, засвоєння основних правил їх утримання, вироблення навичок догляду за домашніми тваринами. Слухачі школи ознайомились з основним аспектами утримання екзотичних тварин – слимаків, тарганів, вужів, полозів.

Я – еколог. Мета забезпечення вільного творчого інтелектуального розвитку дітей України. Виховувати любов до природи, навчати дітей розуміти і знати природу. Сприяти естетичному вихованню учнів, формувати в учнів екологічну культуру. Надати та розширити знання про компоненти природи і деякі процеси, що відбуваються в ній, про зміни, спричинені діяльністю людини, про особливості охорони атмосфери, води, грунтів, надр, ландшафтів, рослинних і тваринних ресурсів.

Я – дослідник. Мета – підготувати вихованців до проведення дослідницьких робіт, науково-дослідна, пошукова діяльність, поширення наукових знань та їх перетворення в інструмент творчого освоєння світу, формування еколого-натуралістичними засобами інтелектуального потенціалу молоді, творчих, пізнавальних здібностей у процесі пошуково-дослідницької діяльності та поглибленого вивчення природничих наук.

Графік роботи: щоденно з 10:00 – 14:00 год. (вихідні дні: субота, неділя)

Вікова категорія: 7-15 років

Навчання в екологічній школі безкоштовне!!!

Наші координати:

Адреса: вул. Микулинецька,21, м. Тернопіль

E-mail: ecocentr_ter@ukr.net

Web-сайт:www. ecocentr.edukit.te.ua

Довідки за телефоном: (0352) 25-05-46