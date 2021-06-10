Невтішна статистика: на Тернопільщині знову ДТП за участі двоколісного, на жаль, смертельна

На Тернопільщині спалах ДТП за участю любителів двоколісних транспортних засобів

Сьогодні вночі в м. Підгайці сталась смертельна ДТП. Близько 04.30 годин, в колишньому районному центрі поблизу заправки «WOG» зіткнулись мотоцикл «OlympMotors Challenger» та мікроавтобус «Mercedes Sprinter». Для 14-річного мотоцикліста аварія стала смертельною – від отриманих травм хлопець загинув на місці ДТП.

На жаль, з початком літа, дорожньо-транспортні пригоди за участю любителів верхової їзди на «залізних конях» почастішали на дорогах області. Лише за перших десять днів червня сталось п’ять таких подій. Перша і остання з них закінчились трагічно: 1 червня загинув 23-річний водій мопеда, а 10 червня – малолітній мотоцикліст. Ці дві події об’єднує ще й те, що стались вони в колишньому Підгаєцькому районі, майже поруч, але з різницею в часі у 10 днів. В трьох інших випадках постраждали ще п’ятеро жителів області.

Але, знову ж таки, всі ці п’ять подій об’єднує найстрашніше – у всіх випадках травмувалась молодь від 14 до 23 років.

Шановні батьки, діти яких полюбляють похизуватись у вечірній чи нічний час своїми мопедами, скутерами та мотоциклами – проведіть профілактичні бесіди зі своїми чадами, навчіть їх бути відповідальними за своє життя та життя друзів чи випадкових перехожих.