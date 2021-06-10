Збив на смерть 21-річну дівчину: у Тернопільській області водій, який вбив студентку, почув вирок суду і втік до Польщі

Мати загиблої в ДТП 21-річної дівчини вимагає покарати винного.

Поблизу села Сапогів Борщівського району Тернопільської області за день до Різдва у 2018 році автомобіль на смерть збив 21-річну студентку Мар’яну Якимчук. Дівчина разом із батьком поверталась з Тернополя додому на свята. Проте, вийшовши із автобуса, на пішохідному переході її збила автівка.

Після трьох років судового процесу, розповіла ТСН.ua мати покійної Мар’яни Якимчук Галина Якимчук, винуватця ДТП засудили до 7 років позбавлення волі, але того самого дня, почувши вирок, він втік до Польщі.

Дівчина мріяла про власну справу та хотіла отримати водійське посвідчення

Подруга загиблої Мар’яни Ірина Зеленюк у коментарі ТСН.ua розповіла, що покійна навчалась на державній формі в Тернопільському національному економічному університеті. У Мар’яни було багато планів на життя. Вона була працьовитою, розумною на навіть під час навчання знайшла роботу, щоб не обтяжувати батьків. Напередодні трагедії за гіркою іронією долі, дівчина розповіла, що хоче стати водійкою та отримати водійське посвідчення. За день до трагедії, 5 січня, вона навіть сіла за кермо автомобіля і зі слів друзів, їй це дуже сподобалось.

“Мар’яна любила читати, подорожувати. А ще вона займалась активним відпочинком. Подруга також планувала відкрити свою справу з виготовлення та оформлення капкейків. А ще Мар’яна, щоб не обтяжувати батьків працювала під час навчання. Це була дуже добра та хороша людина. Для мене стало шоком те, що її більше немає з нами”, – розповіла Ірина Зеленюк.

Мати Мар’яни додає, що в день трагедії, її дочка поверталась разом із батьком додому. Мар’яна встигла лише вийти із автобуса та до половини перейти дорогу на пішохідному переході, коли її збив автомобіль. Батько дівчини у той час стояв на узбіччі, він затримався, а його дочка пішла вперед. Чоловік встиг побачити, як Мар’яну збило авто. Дівчина померла миттєво, ще до приїзду медиків.

“Для нас з чоловіком з того часу життя ніби зупинилось. Ми три дні після трагедії просто сиділи, не рухались. Нас тоді ніби живцем закопали в яму. Після смерті Мар’яни я довго лікувалась. Думала, що біль мине з часом, але цього не сталось, я і досі не можу пережити та усвідомити того, що моєї Мар’яни більше нема. У мене більше немає сил”, – розповіла мати покійної Галина Якимчук.

Фото із соцмереж

Суд тривав три роки, а коли виніс вирок, засуджений безперешкодно виїхав до Польщі

Галина Якимчук розповіла, що суд над винуватцем ДТП тривав три роки. За словами жінки, водій, який збив Мар’яну, постійно змінював свідчення та затягував судовий процес.

“Він постійно викручувався. Не приходив на засідання. Говорив, що не винен. Спочатку казав, що винна слизька дорога, і експерт з Тернополя це підтвердив, а потім ми домоглися, щоб експертизу робив спеціаліст з Києва, і той все спростував. Ми пройшли через суди всіх інстанцій та довели, що саме цей чоловік винен у тому, що не стало моєї дитини”, – каже Галина Якимчук.

Згорьована мати згадує, що на останньому судовому процесі, який відбувався у березні 2021 року вона була сама, без адвоката та чоловіка. Вона думала, що засудженого затримали у залі суду, бо там його оточили молодики. Проте через півтора місяця жінці розповіли, що чоловік на волі, бо втік за кордон.

“На останньому суді я була сама, без чоловіка. Мій адвокат у той час був на іншому засіданні. Коли все закінчилось і Апеляційний суд присудив вбивці моєї доньки 7 років позбавлення волі, я була рада, що нарешті справедливість перемогла і все закінчилось. Тоді я побачила, що цього чоловіка в залі суду оточили якісь молодики. Я думала, що це конвой у цивільному та поїхала додому, а це ймовірно були його знайомі. Я не знала, що цей чоловік не сидить. Лише через півтора місяці мені розповіли, що він на волі. Тоді я написала заяву до поліції в районному центрі. Мені там і підтвердили, що він виїхав закордон. Як? Цього мені не пояснили. Згодом мені небайдужі люди також розповіли, що цей горе-водій під час слідства неодноразово виїжджав закордон. Щоб це робити, мав бути дозвіл від прокурора. Може домовились. Цей водій, який збив мою Мар’яну, заробляє тим, що возить людей на заробітки до Польщі, може і скористався якимись знайомствами та перетнув кордон”, – розповідає жінка.

Галина Якимчук розповідає, що для неї те, що засуджений за смертельну ДТП просто так вийшов із суду та втік до Польщі, стало шоком.

“Вбивці нашої дитини дали 7 років, а він вийшов із засідання, попив кави та поїхав закордон. Скажіть, яке це правосуддя, як так взагалі могло статись? Я у відчаї, вже не вірю нікому. Небайдужі люди мені розказали, що кордон він перетнув через три години після вироку суду. Хто винен у цьому? Мені мій адвокат пояснив, що це прокурор у залі суду мав клопотати про взяття засудженого під варту, але цього не сталось”, – каже Галина Якимчук.

Жінка розповіла, що лише нещодавно у поліції їй повідомили, що втікача оголосять у міжнародний розшук через Інтерпол.

“Тиждень тому я телефонувала у карний розшук. Вони мені сказали, що вже готують документи для подачі в Інтерпол. Оперуповноважений говорив, що зараз триває процедура перекладу, яка займає від місяця до пів року часу”, – каже Галина Якимчук.

Винуватець аварії навіть не попросив вибачення, а його мати пропонувала гроші

Галина Якимчук розповіла, що винуватець ДТП, у якій загинула її донька, навіть не попросив у батьків вибачення.

“На суді першої інстанції він лише зачитав з папірця те, що йому написав його адвокат. Він навіть не дивися мені в очі”, – розповідає жінка.

Натомість, за словами Галини Якимчук, мати засудженого, яка працює та мешкає за кордоном, запропонувала їй “будь-які гроші, щоб її син не був у в’язниці”.

“Коли це все сталось, я півтора року провела по лікарнях. Його мати зустрічалась із моїм чоловіком. Вона казала “не переживайте, я вам дам гроші поховати дитину”. Знаєте, ніби моя донька – це якась тваринка, яку треба просто зарити і забути. Потім вона хотіла мій номер телефону, але я тоді була в лікарні й не могла говорити через це все. А тому чоловік відмовився це робити, щоб не турбувати мене. Тоді ця жінка каже, “як собі хочете, я поїхала”. Коли вже було передостаннє судове засідання апеляційного суду, то мати цього чоловіка зустріла мене перед приміщенням. Вона пропонувала мені гроші. Казала, що готова заплатити, скільки я захочу, лише б, щоб я просила суд змінити її сину вирок та погодилась на менший термін. Я відмовилась, бо хіба життя моєї дитини має ціну, хіба таке можна оцінити грошима? Я їй сказала, що просто хочу справедливості. Тоді вона почала розповідати мені, що в її сина є маленька дитина. Я їй відповіла, що в мене вже ніколи не буде ні дітей, ні онуків. Я дуже боюсь, що потім ці гроші, які мати винуватця ДТП пропонувала мені, пішли на інше”, – додає мати покійної Мар’яни.

Чому засуджений втік з України: у прокуратури своє пояснення

У коментарі ТСН.ua речниця прокуратури Тернопільської області Леся Гурецька повідомила, що засудженого не взяли під варту в залі суду, бо на момент оголошення вироку, він був на волі під заставою.

“Відповідно до ст. 29 Конституції України “Ніхто не може бути заарештований або триматись під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду й на підставах та в порядку, визначених законом”. Так, положення п.п. 4 п. 1 ч. 4 ст. 374 КПК України встановлюють, що суд може прийняти рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили. Під час досудового розслідування винуватцю ДТП був обраний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який суд за скаргою сторони захисту замінив згодом на нічний арешт. Прокурор з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного звернувся про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту, проте судом було відмовлено у задоволенні цього клопотання і застосовано більш м’який запобіжний захід, що запропонувала сторона захисту, а саме – заставу у 76 040 грн. Вказаний запобіжний захід був застосований до особи упродовж усього судового та апеляційного розгляду (впродовж 1,5 року). Підстав, передбачених КПК України для зміни на суворіший запобіжний захід не було, оскільки обвинувачений виконував процесуальні обов’язки, покладені на нього судом“, – повідомила речниця Тернопільської обласної прокуратури.

Прессекретарка прокуратури Тернопільської області додала, що правоохоронці не могли без рішення суду затримати підозрюваного.

“Згідно з ч.1 ст. 535 КПК України судове рішення апеляційної інстанції звертається до виконання в органи Нацполіції не пізніше, як через 3 дні з моменту оголошення рішення. Таким чином, на той час не можна було застосувати інший запобіжний захід, тобто взяти під варту особу, оскільки остання вже перебувала під запобіжним заходом у виді застави”, – повідомила Леся Гурецька.

Мати покійної Мар’яни ж додає, що вона не розуміє, як так сталось і наголошує, що через подібне засуджені за вбивства можуть вільно виїжджати з країни.

“Яке ж це правосуддя? То виходить тепер будь-хто, хто вбив людину, може просто виїхати за кордон і жити там, ніби нічого і не сталось. Це ненормально. Єдине, чого я хочу, щоб винуватець був покараним, а рішення суду виконувалось”, – наголошує Галина Якимчук.